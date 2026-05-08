Jefes comunales respaldan la aplicación del Fedes en la Puna

Los jefes comunales de Susques y Rinconada, Eladio Vásquez y Gerardo Alanoca, asistieron a la presentación de la experiencia territorial consolidada de Responsabilidad social empresarial y diálogo con las comunidades aborígenes de la Puna jujeña, convocado por la Secretaría de Coordinación de Agencias de Desarrollo, a cargo de Félix Pérez.

En la socialización de la iniciativa estuvo el gobernador Carlos Sadir; el ministro de Desarrollo Económico y de Producción, Juan Carlos Abud Robles y directivos de la empresa SRR Mining Puna. La minera a través de su área de Responsabilidad social empresarial con la comunidad, dio a conocer sus acciones de coordinación entre el Estado y comunidades en un territorio estratégico vinculado con la producción minera.

En el acto se destacó además del fondo especial Fedes, herramienta que permite canalizar recursos hacia proyectos productivos y sociales en la región, con participación de las comunidades, la empresa y el Gobierno provincial. El mismo es administrado por el secretario Félix Pérez y a través del mismo, se beneficiaron numerosos productores puneños, mostrando el verdadero impacto de la minería en la región.

Pérez puso en valor el trabajo iniciado en 2018 para la conformación del Fedes, que permitió canalizar más de 2,3 millones de dólares en proyectos productivos y sociales en las localidades de Rinconada y Pirquitas. Más del 70% de los fondos fueron destinados a productores a través de líneas de crédito en agricultura, ganadería, artesanías, turismo e infraestructura.

Además de Vásquez y Alanoca asistieron sus pares de Catua, Pirquitas, El Aguilar, El Moreno respaldando la gestión de Félix Pérez con las comunas de la región.