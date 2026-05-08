Expo Feria de reproductores camélidos y ovinos en la Puna

Entre hoy y el domingo en el paraje La Intermedia (en la jurisdicción comunal de Pumahuasi, a 23 kilómetros al sur de La Quiaca por la ruta nacional 9), se realizará la XXVIII Expo Feria de reproductores camélidos y ovinos, la XXI Feria de artesanos y agricultores andinos, y la XI Exposición de hierbas medicinales, potenciando dichas actividades productivas y económicas en la región Puna.

Durante esta jornada, desde las 8 se producirá el ingreso de camélidos y ovinos que concursarán en la nueva edición ferial, siendo evaluados por personal del Inta, Senasa y Ganadería de la Provincia, mientras que mañana anunciarán los ganadores.

Productores de Puerta potrero, Abra Pampa, Santuario, Puesto del Marques, Pueblo viejo, Cochinoca, Río colorado, Cangrejillos, Barrios, Sansana, La Ciénega, Chaupi uno, Piedra negra, Pumahuasi, Chocoite y demás comunidades intervendrán.

Mañana a las 10 se inaugurará la muestra, habilitando la Feria de artesanos donde intervendrán de Iruya, Barrancas, Rinconada, Abra Pampa y Humahuaca que expondrán alfarería y tejidos; en la Exposición de hierbas medicinales habrá jarca, muña muña, rica rica, paico, pular y otras.

En cuanto a la producción agrícola el público podrá adquirir variedades de papas, maíz, tuna, uva, manzanas y granadas (del sur de Bolivia), quinua, cebolla, ajo y productos disecados. Posteriormente se efectuará el desfile de las comunidades y se realizarán juegos tradicionales como cinchada y hondeada.

También se realizarán los concursos de asado de llama y cordero, de sopa majada, de kalapurka, de machorra, y de licores regionales como de rica rica, de muña muña, de anís y de otras hierbas que se consiguen en la región. Aparte los niños intervendrán en los concursos de hilado y de desgranado de maíz.

Desde las 18 se realizará la Velada artística con la presentación de copleros, el folclorista Italo Ramos, Uku Mallku y otros hasta las 21, finalmente desde las 22 será el baile popular con Stylo Huancar y La súper potencia.

El domingo la feria se habilitará a las 9, al mediodía se entregarán los premios a los productores ganadores y a las 16 se chayará a la Pachamama donde intervendrán todos los feriantes haciendo sus aportes (diferentes bebidas) cerrando la nueva edición organizada por la comunidad aborigen.