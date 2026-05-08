El temporal dejó árboles caídos y cortes de servicios

El fuerte temporal que azotó ayer a la capital jujeña desde la madrugada provocó múltiples inconvenientes en distintos barrios, con caída de árboles, postes de luz, interrupciones en el servicio eléctrico y problemas en el abastecimiento de agua. Durante un recorrido realizado por El Tribuno de Jujuy se pudo observar el intenso trabajo de cuadrillas municipales, personal técnico y equipos de emergencia en diferentes sectores de la ciudad.

Uno de los hechos más visibles ocurrió en la zona de avenida Córdoba, Santibáñez y Caídos por la Patria, donde un árbol cayó sobre un vehículo. Afortunadamente no se registraron daños de gravedad ni personas heridas. En el lugar trabajó personal de Espacios Verdes de la Municipalidad capitalina, que realizó tareas de corte y despeje para normalizar el tránsito.

En Ciudad de Nieva, sobre calle Puerto Rico y Macedonio Graz, operarios trabajaron retirando ramas de gran tamaño que representaban un peligro para quienes transitaban por la zona. A pocos metros, técnicos de empresas de fibra óptica y del servicio de energía eléctrica realizaban instalaciones y reparaciones para restablecer conexiones afectadas por el temporal.

ESPACIOS VERDES | ESTUVIERON AUXILIANDO Y LIMPIANDO LOS BARRIOS AFECTADOS.

Asimismo, en calle Jacinto Benavente y Estanislao del Campo del barrio Alto La Viña se registró la caída de un poste de luz y un árbol, situación que obligó a intervenir rápidamente para evitar mayores riesgos para vecinos y automovilistas. Otro de los daños importantes se produjo en barrio Campo Verde, donde el temporal provocó la caída de una pared lindante a una vivienda.

A su vez, el Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil realizaron tareas de despeje, asistencia y prevención en distintos sectores de la capital.

Los barrios Cuyaya, Moreno y Chijra también sufrieron importantes consecuencias por las fuertes ráfagas de viento.

Corte de luz

ALTO LA VIÑA | TÉCNICOS RESTABLECIENDO LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

Entre las zonas afectadas por cortes de energía se encontraron los barrios Bajo Gorriti, parte de Mariano Moreno y Alto Castañeda, sectores de Los Perales, Lastenia, Chijra, Loteo Kelly, Las Querencias, Ruta Provincial 35, Tilquiza, Ocloyas, San Francisco de Álava, Azopardo, Corchito, Cucharita y parte de Alto La Viña, incluyendo inmediaciones del museo Lola Mora. También se reportaron inconvenientes en el RIM 20, sectores de Ciudad de Nieva, barrio Norte, camino a La Almona, Juan Galán, Loteo El Cortijo, Las Tres Quebradas, Loteo Los Pájaros, Loteo Roca Club de Campo, Loteo La Loma y El Mollar.

A raíz de la falla energética, Agua Potable de Jujuy emitió un comunicado oficial informando que el funcionamiento parcial del sistema de abastecimiento genera inconvenientes para miles de usuarios de la capital provincial.

Según detallaron, los sectores afectados por problemas en el suministro de agua son los barrios Cuyaya, Castañeda, Moreno, Epam, Coronel Arias, La Arbolada, Sargento Cabral, Perovic y el sector de las 284 Viviendas.