Fiesta de la Virgen de Luján

El día de la patrona de la Argentina se celebrará hoy especialmente en las distintas comunidades jujeñas que están bajo su protección. La capilla Nuestra Señora de Luján, de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, compartirá por la mañana los actos protocolares sobre avenida Pueyrredón, mientras que la procesión iniciará a las 19 desde calle Humahuaca esquina Los Decididos y a las 20 oficiará la santa misa en la capilla el obispo Daniel Fernández.

En el barrio Ciudadela de Palpalá invitaron a la santa misa de las 18 en el SUM, después habrá un compartir fraterno y luego una procesión con velas hasta la gruta.

Coincidentemente hoy se festejará el 4º aniversario del nombramiento del Santuario de Río Blanco como parroquia. El Santo Rosario a las 19 y a las 19.30 la santa misa.

En Chalala (Purmamarca) a las 8.30 desayuno, a las 9.30 acto en el monolito, a las 10 misa, a las 11.15 procesión, a las 12 pasaje cultural, a las 12.30 almuerzo comunitario y a las 14 X Encuentro de Samilantes Suristinkuna.

En Chorrillos mañana serán los actos centrales: a las 8.30 chocolateada, a las 10.30 santa misa, a las 11.30 procesión, a las 12.30 desfile, a las 13 almuerzo, a las 14 juegos recreativos y destrezas gauchas y a las 18 chocolate .