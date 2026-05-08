Cursos de la Agenda territorial de capacitación para cocineros

La Agenda territorial de capacitación de la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy y Fehgra que inició el pasado 5 con la capacitación Desarrollo de productos gastronómicos con identidad regional de los Valles en cocina al disco, a cargo de Marcelo Escalada, se sumará a Jujuy a Punto ampliando sus propuestas.

Las actividades proseguirán hoy en el Cine Teatro Select de esta ciudad con el dictado de Atención al cliente en el ámbito turístico, a cargo de María Elena Perdigón Weber.

El 12 también en el Complejo Ospit de Perico, se realizará la capacitación Organización y ejecución de servicios gastronómicos en cocina al disco, dictada por el destacado chef José Frías.

El 13 se desarrollarán distintas propuestas en San Salvador de Jujuy, en el Centro Cultural "Héctor Tizón" se impartirá Oratoria para actores de la actividad turística; ese mismo día en el Café Los 2 chinos, Néstor Leonel Bardeci brindará una capacitación sobre El rol estratégico del camarero en el servicio gastronómico.

Para el 14 en Centro de Arte Joven Andino en esta ciudad, se realizará la capacitación El rol de la gastronomía en el destino turístico", a cargo de Néstor Leonel Bardeci; también en esa jornada pero en el Hotel de Turismo de Tilcara, se dictará el taller Cocina de eventos con identidad, a cargo de la chef Ana Ponce.

El 15 nuevamente en el Caja, se desarrollará la capacitación Calidad del servicio gastronómico, también a cargo de Néstor Leonel Bardeci; y el 16 nuevamente el Hotel de Turismo de Tilcara será sede de la capacitación El rol de la gastronomía en un destino turístico, a cargo del mismo capacitador.

La agenda continuará el 18 con el Torneo Federal de Chefs - Ronda clasificatoria Quebrada y Puna, que se efectuará en el Hotel de Turismo de Tilcara.

El 19 se realizará el Workshop "Jujuy, cultura y sabores" con disertaciones vinculadas a la hotelería y la gastronomía en el Café Los 2 chinos de esta cuidad. Entre ellas se destacan La sommellerie y sus distintas aplicaciones, a cargo de Alma Cabra, e Inteligencia Artificial aplicada a la hotelería y gastronomía, a cargo de Adrián Silisque.

El 20 también en el Café Los 2 chinos, se llevará adelante el Torneo Federal de Chefs - Ronda Clasificatoria Valles y Yungas.

Finalmente, el 21 y 22 en el "Héctor Tizón", se desarrollarán seminarios y capacitaciones sobre técnicas asiáticas aplicadas al producto local, armado de cartas de bebidas y maridajes en restaurantes, pastelería moderna y desarrollo de proyectos gastronómicos y gestión de equipos, con la participación de las chefs Eugenia Krause, Camila Lapido, Ana Irie, Camila Cerezo y Constanza Cerezo.

Desde la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy destacaron que esta agenda busca consolidar una política de formación continua, orientada a fortalecer la calidad de los servicios, la profesionalización del sector y la identidad gastronómica como parte estratégica del desarrollo turístico provincial.