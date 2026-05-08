Jujuy en Expo Delicatessen & Vinos

DANIEL SALAS

Diecinueve marcas de productos jujeños en cuatro rubros, participan en la Expo Delicatessen & Vinos que ayer inició en el Complejo Ferial Córdoba. La nueva edición se extenderá hasta el domingo proyectándose como una plataforma clave para productores, marcas y compradores, con nuevas herramientas comerciales y mayor proyección internacional.

La muestra y comercialización desde su inicio se consolidó como un espacio donde no solo se exhiben productos, también se generan oportunidades de negocio, visibilidad y crecimiento para productores y marcas del país.

Ofrecen sus productos en el rubro vitivinícola las bodegas La Magdalena, Antropo Wines, El Molle y Toroyoc; en delicatesen Alfajores Allpaqa, El Chucupal SRL, Mi Norte, Alfajores el Molle, Cauqueva Ltda, Jusuy alimentos artesanales y Té Pacha; y en diseño y textiles están Yanataski, La hurraca, Fanplástico Diseño Sustentable, Kunza arte pop andino, Lumay textiles, La mismiada y Bella Esperanza textil.

En gastronomía el chef José Frías dará una clase de cocina en vivo a través de su sello Chakitusu; también participan la Agencia de Comercialización del Ministerio de Producción y la Casa de Jujuy en Córdoba.