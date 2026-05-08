La autobomba donada en la Costa llegará a Santa Clara

La cadena solidaria para reforzar el servicio de los Bomberos Voluntarios "Gedeones" de Santa Clara se cerró ayer con la ayuda de un empresario de la zona que se hará cargo del transporte para que la autobomba de rápido ataque -un camión Ford 350- donada por el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Santa Teresita (Buenos Aires) arribe a la provincia.

La odisea que vivieron el jefe del cuerpo, Víctor Farías, y el bombero voluntario José Ibáñez se viralizó en las redes sociales y en la prensa nacional porque atravesaron por infinidad de pruebas como viajar a dedo y golpear puertas en distintas oficinas de funcionarios y políticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para obtener ayuda a fin de regresar con el equipamiento vital para sus tareas.

Afortunadamente anoche Farías confirmó a El Tribuno de Jujuy que "estamos haciendo unos trámites administrativos porque nos falta el formulario 12 de Automotores que llevará entre 10 a 15 días, pero un empresario de Santa Clara, Lucas Franzini, nos va a ayudar para que llegue la autobomba". La solución inmediata para el traslado vino de la empresa Franzini, cuyos propietarios se enteraron de la situación a través de la prensa.

"Tenemos un camioncito idéntico que nos han donado en Bariloche y a ese lo usamos para incendios forestales, incendios urbanos, interfaces, accidentes de tránsito, para todo. Este camioncito está mejor que el nuestro", destacó Farías sobre la donación recibida.

Recordó que las gestiones se realizaron entre bomberos voluntarios, con el jefe de cuerpo activo y la comisión del Cuartel de Santa Teresita. "Es un Cuartel grande que tiene muchas unidades, estos camioncitos ellos los dan de baja. Para nosotros sería una tecnología nueva, así que lo que otras personas ya no usan para nosotros es un tesoro", indicó.

Los "Gedeones" (palabra bíblica que significa "Guerreros de Dios") cubren con su trabajo a 8 localidades del departamento Santa Bárbara: entre ellas El Fuerte, Palma Sola, El Piquete, Rodeito, Arroyo Colorado, Sauce Guacho y Santa Clara; que es zona de Yungas, selvática. "Cubrimos los accidentes viales, incendios forestales, incendios de interfaces, incendios urbanos, de todo. Ahora que corren vientos vemos problemas con cables, árboles, voladura de techos, estamos para todo", indicó el jefe de los Bomberos Voluntarios. En cuanto a los integrantes describió que son 11 bomberos de 18 años en adelante y que aparte cuentan con cadetes.

Farías detalló que "nos vinimos a dedo, sufrimos mucho en el camino pero veníamos con un solo objetivo: buscar una donación importante para nuestro cuartel, así que la donación ya está, a esperar unos días nomás" y acotó que "en Santa Teresita nos han atendido muy bien, lo que sí tuvimos un inconveniente en Capital yendo a golpear puertas a los políticos pero dimos mucha prensa y se pudo llegar a tener una respuesta positiva".

Comentó que a partir de la difusión realizada "hubieron muchas ofertas pero quien nos da una mano grande es Lucas Franzini, empresario de la zona nuestra".

El jefe de los "Gedeones" con 45 años como bomberos y 3 reactivando el cuartel de Santa Clara aseguró que el logro obtenido "nos da más fuerza para seguir. Hay comentarios nefastos contra mi persona pero que no hay que escuchar. Estoy contento porque hay gente que confía en mí y lo fundamental es llegar a prestar servicios a la sociedad".

Más ayuda desde Santa Teresita

Como faltan algunos días para que sea emitida la documentación necesaria, los dos bomberos voluntarios jujeños retornarán hoy en colectivo. “Nos volvemos a Jujuy, el Cuartel de Bomberos de Santa Teresita nos compró los boletos para llegar a la casa: el de Santa Teresita -que está a 400 kilómetros de Retiro- y luego el que nos llevará hasta San Pedro de Jujuy”, dijo Farías del regreso.

“Estamos muy contentos, el mismo Cuartel que nos donó el vehículo nos ayuda con los pasajes”, expresó a la vez de agradecer a la Jefatura, a la Comisión Directiva y al Personal del Cuartel de Santa Teresita de quienes recibieron un muy buen trato e incluso están equipando bien el vehículo que llegará a Jujuy.

Hoy saldrán desde la ciudad balnearia y mañana estarán arribando. Farías recordó que hace 3 años también recibieron una unidad donada por sus pares de Bariloche y que entonces el Gobierno de Río Negro facilitó el traslado a esta provincia. “Gedeones” no recibe ningún subsidio.