Importantes logros del Ballet “Juventud Prolongada” en Brasil

El Ballet "Juventud Prolongada" obtuvo el primer puesto en la categoría +40 del Encuentro Latinoamericano de Danzas, realizado en Canasvieiras, Florianópolis, Brasil. El mismo estuvo integrado por 45 bailarines jujeños, y logró destacarse frente a competidores de toda la región.

El ballet jujeño consiguió el máximo galardón por la presentación de "Bordadoras de Caspalá", y el segundo premio por la presentación de "Rosas y Claveles". También obtuvo el premio a la Mejor Coreografía y una Mención Especial Destacada bajo la consigna de "Incentivo a la Danza", valorando el compromiso de los adultos mayores con el arte.

El ballet recibió el saludo ayer del gobernador Carlos Sadir en el Salón de la Bandera, quien lo felicitó por los premios obtenidos en Brasil. Sadir recalcó que el Ballet "Juventud Prolongada" fue destacado como un excelente embajador de Jujuy a nivel internacional, y por su coreografía inspirada en Caspalá.

El mandatario valoró que el ballet realiza numerosas expresiones que celebran la cultura, la naturaleza y la historia de la región, mostrando el orgullo jujeño. Asimismo, puso de relieve que los integrantes del ballet, aunque mayores, mantienen un espíritu juvenil y han convertido la danza en una forma de vida, practicando constantemente y formando una gran familia. Por último, Sadir ponderó la importancia de sentirse orgullosos de la representación cultural que ofrece este ballet en el escenario mundial.

Por su parte, el secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena, destacó los resultados obtenidos por el Ballet "Juventud Prolongada", representando la esencia de la cultura jujeña. El funcionario manifestó que los integrantes del ballet le dan un mensaje positivo a la gente, que la edad es una circunstancia, y que lo que importa son las ganas de bailar, de mantenerse en actividad y de participar en el mundo del arte, y en este caso, de la danza.

A su turno, Gustavo Aybar, director artístico del ballet, resaltó que fue un placer y un reto obtener premios importantes, como el primer premio en folclore y otros reconocimientos en danza. Recordó que la invitación a participar surgió tras ganar el Martín Fierro de la Danza, en el que Jujuy compitió contra otras provincias. Aybar detalló que el grupo presentó una coreografía que refleja la tradición local, incluyendo la historia del teñido de hilos y la producción de Caspalá.