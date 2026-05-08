Itinerancias odontológicas: 54 mil pacientes atendidos

El Ministerio de Salud informó que impulsa una política sanitaria integral que amplía servicios, incorpora herramientas y garantiza presencia en todo el territorio con el trabajo permanente de los profesionales. Esta mirada se sostiene en una decisión clara: fortalecer el acceso y consolidar una red odontológica más cercana a la población.

Destacó que la odontología ocupa un lugar estratégico dentro de la salud pública. Detectar a tiempo, tratar de manera oportuna y prevenir complicaciones no solo mejora la calidad de vida, sino que también evita intervenciones de mayor complejidad.

En ese sentido, la cartera sanitaria consolidó distintas líneas de acción que hoy muestran resultados concretos.

Por ejemplo, las itinerancias odontológicas fortalecen la presencia territorial y permiten reducir brechas de acceso. Equipos de salud recorren distintas localidades, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, acercando controles, tratamientos y acciones de prevención. Esta estrategia se sostiene con intervenciones periódicas en territorio y forma parte del modelo de atención cercano que impulsa la provincia. Los cronogramas son programados y articulados con centros de salud, instituciones educativas y referentes comunitarios.

Desde el inicio de las itinerancias en 2018 hasta la fecha, la Provincia lleva más de 54 mil pacientes que pudieron acceder a la atención odontológica en el interior. Estas acciones no son aisladas, forman parte de una política sanitaria que prioriza la prevención y la atención oportuna. Los controles periódicos, el uso de flúor y los hábitos de higiene permiten reducir la incidencia de enfermedades bucales y evitar complicaciones a futuro. La articulación entre tecnología, guardias permanentes y trabajo territorial refleja una forma de gestionar la salud que pone el foco en la accesibilidad y en la respuesta concreta a la población.

Turnos por WhatsApp

Por otra parte, el Ministerio de Salud recordó que continúa a disposición la solicitud de turnos por WhatsApp para la atención en diferentes hospitales de la red provincial. La herramienta implementada a fines de 2024 ya cuenta con 13 establecimientos con esta modalidad a disposición, sumando hasta fines de abril un total de 227.056 turnos otorgados para especialidades médicas y estudios complementarios.

La estrategia a cargo del Centro Único de Gestión de Pacientes, junto a la Unidad de Informática y equipos administrativos y de Estadísticas de diferentes instituciones tiene como objetivo agilizar los tiempos de respuesta y mejorar la accesibilidad de la población a los servicios sanitarios minimizando los trámites presenciales, en línea con la política definida por el Gobierno Provincial hacia la modernización del Estado.

La solicitud de turnos por WhatsApp puede realizarse para la atención en el Centro de Especialidades Sur (CES)/Hospital Snopek de Alto Comedero y en los hospitales de San Pedro, de Perico, de Palpalá, de Libertador, de El Carmen, de Fraile Pintado, de Yuto, de Monterrico, de Calilegua y en capital con los nosocomios "Néstor Sequeiros", "Pablo Soria" y "San Roque".

Para solicitar turnos por WhatsApp al hospital de Alto Comedero escribir al 388 3316050, de lunes a viernes 6.30 a 15; al de San Pedro al 388 4567229, de lunes a viernes de 7 a 15; al de Perico al 388 4086794 de lunes a viernes de 7 a 14; al de Palpalá al 388 3316050, de lunes a viernes 7 a 15; al de Libertador, al 388 4567229 de lunes a viernes de 7 a 12; a los de capital "Néstor Sequeiros (388 3301941, de lunes a viernes de 7 a 14), al "Pablo Soria" (388 4042734 de lunes a viernes de 7 a 12); al de El Carmen (388 4086794, de lunes a viernes de 6 a 12); al de Fraile Pintado (388 4042794, de lunes a viernes de 6.30 a 12); al de Yuto (388 4042794, de lunes a viernes de 7 a 11.30); al de Monterrico (388 4567025, de lunes a viernes de 6.30 a 11.30); en el "San Roque" de capital (388 4044053, de lunes a viernes de 7 a 12); al de Calilegua (388 4567025, de lunes a viernes de 6.30 a 14), y al Call Center llamando al 0800 777 7711, de lunes a viernes de 7 a 19. Gestión de Especialidades: a través de personal administrativo del CAPS o puesto de salud donde se recibe atención.

El ministro de Hacienda en el hospital de Perico

RECORRIDA | EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS, FEDERICO CARDOZO, JUNTO A AUTORIDADES DEL HOSPITAL DE PERICO.

El ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Federico Cardozo, realizó un recorrido por las instalaciones del hospital “Arturo Zabala” de Perico, junto a autoridades del nosocomio.

La unidad hospitalaria de referencia en la región de los Valles -que fue fundada el 1 de mayo de 1960- brinda una amplia cobertura a la población, asistiendo a la de los municipios colindantes y siendo además el efector de primera respuesta para el aeropuerto de la provincia. Mientras se siguen ejecutando más obras de modernización, la directora del hospital, María Angélica Garzón, señaló: “Contamos con la grata presencia del ministro de Hacienda en la visita a los diferentes espacios.

En este marco, recorrimos la Guardia Pediátrica, que cuenta con todas las áreas de Consultorio, Observación, Shock Room y Sala de Espera, todas en pleno funcionamiento. Visitamos también el ala de Clínica Médica, cuya refuncionalización está planificada. Por último, fue el turno de la sección Farmacia, que representa otro de los servicios esenciales para la viabilidad y calidad del sistema de Salud”, remarcó la funcionaria.

“Seguimos apoyando proyectos y propuestas de los diferentes sectores de nuestra sociedad, promoviendo un crecimiento sostenido para beneficio de la comunidad”, finalizó diciendo.