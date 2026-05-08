Fomentan encuentro de negocios turísticos

Bajo el nombre "Tarija Conecta", del 21 al 23 de mayo se realizará una misión internacional en esa ciudad de Bolivia, para potenciar el Corredor Andino Bioceánico.

Link Andino Bioceánico, una plataforma de negocios internacionales con base en nuestra provincia, organiza la actividad y propone articular alianzas comerciales entre Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Brasil.

El objetivo central de "Tarija Conecta" es generar redes de negocios reales y posicionar los destinos de la región andina bajo una visión de desarrollo sostenible. El evento cuenta con el respaldo institucional de la Gobernación y la Alcaldía de Tarija, el Consulado de Argentina en dicha ciudad, y diversas cámaras empresariales como Acoturt.

La cumbre reunirá a referentes del sector público y privado. Se confirmó la participación de más de 25 empresas anfitrionas tarijeñas -incluyendo bodegas, hoteles y operadores de turismo de aventura- y la llegada de 15 operadoras especializadas provenientes de los países vecinos, interesadas en el "Turismo de Intereses Especiales".

Impacto local y regional

Para el ecosistema emprendedor jujeño y del Sur boliviano, esta misión representa una oportunidad única de internacionalizar servicios. Según destacaron desde la organización, se busca "conectar paisajes, saberes locales y experiencias auténticas", ofreciendo al turista una oferta integrada que no se detenga en las fronteras nacionales.

Durante tres jornadas se realizarán distintas actividades como networking y visitas técnicas a empresas locales. También se desarrollará una Ronda de Negocios, donde se concretarán contactos personalizados y presentaciones de pitch empresarial, y también la comitiva visitará la provincia de Méndez.

Para el cierre del encuentro, está previsto realizarse en Uriondo, localidad ubicada a 24 kilómetros de Tarija, con visitas a sitios de interés cultural y natural.

Aquellas empresas del sector turístico interesadas en sumarse a la misión comercial pueden solicitar mayores detalles comunicándose a los teléfonos +54 9 3883 30-0059 (Jujuy) y +591 77198030 (Tarija).