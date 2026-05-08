La Cámara hotelera y Fehgra impulsan especializaciones

La Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy junto a Fehgra, durante éste mes desarrollará una amplia agenda de capacitaciones territoriales, seminarios y actividades vinculadas a la hotelería, la gastronomía y el turismo.

Las propuestas están destinadas a socios, trabajadores, emprendedores y empresarios del sector hotelero, gastronómico y afín que forman parte de la actividad formal, con el objetivo de brindar herramientas concretas para mejorar la calidad del servicio, fortalecer la gestión y acompañar el desarrollo turístico de la provincia.

El programa se desarrollará a través del Departamento de Capacitación y Formación Profesional de Fehgra - Región NOA, en articulación con la Cámara jujeña, municipios e instituciones locales. También se enmarca en los acuerdos de trabajo impulsados con los municipios de Perico, Tilcara, San Salvador de Jujuy y el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia.

En ese contexto varias de las actividades se integran a la programación de la Semana gastronómica Jujuy a Punto: Ritual de altura, una propuesta que busca poner en valor la identidad gastronómica provincial, promover la formación profesional y fortalecer el vínculo entre turismo, cultura y producción local.

Entre las actividades previstas se destacan talleres sobre cocina regional al disco, atención al cliente, oratoria aplicada al turismo, servicio de salón, gastronomía en destinos turísticos, calidad del servicio, cocina de eventos con identidad, sommellerie, inteligencia artificial aplicada a la hotelería y gastronomía, técnicas asiáticas con productos locales, maridajes, pastelería moderna y gestión de proyectos gastronómicos.

Al respecto, Jorge Omar Ramos, responsable del Departamento de Capacitación y Formación Profesional de Fehgra - Región NOA e integrante de la Comisión directiva de la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy, señaló que "la formación profesional debe llegar al territorio y acompañar a quienes trabajan todos los días en hoteles, restaurantes, emprendimientos gastronómicos y servicios vinculados al turismo".

"Estamos promoviendo una agenda de capacitación que busca brindar herramientas prácticas al sector formal, mejorar la calidad de los servicios y fortalecer una gastronomía jujeña con identidad. Estas acciones son posibles gracias a la articulación entre Fehgra, la Cámara, los municipios y las instituciones que acompañan este proceso", expresó Ramos, y anticipó que son numerosos los interesados en asistir a los dictados que ya iniciaron en la provincia.