Un gran festival por la familia habrá el 16 en Alto Comedero

Por el Día Internacional de la Familia, el municipio capitalino realizará un gran festival el 16 del corriente, de 15 a 18, en el Multiespacio de Alto Comedero, con propuestas recreativas, juegos, música, actividades saludables y espacios de integración destinados a toda la comunidad.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano destacaron que la iniciativa busca fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, promoviendo el encuentro cara a cara y la participación activa de vecinos de todas las edades.

El titular de esa secretaría, Gustavo Muro, expresó: "El 15 de mayo es el Día de la Familia, y nosotros, en conmemoración de esa fecha, el sábado 16 estamos haciendo un festival, por el que pretendemos volver a recuperar los vínculos que por ahí se están perdiendo por el uso de las tecnologías, y creemos que tenemos que volver a la cuestión comunitaria, volver a la relación cara a cara, al trato con los hijos, y vamos a hacer toda una serie de juegos y de actividades, también utilizando las tecnologías, pero de buena forma: realizaremos un concurso en redes sociales".

Asimismo, remarcó la importancia de los espacios comunitarios en los barrios, señalando: "Pretendemos seguir uniendo a la familia, aprovechando las instalaciones justamente de que están teniendo un protagonismo importante en los barrios, por ser un lugar que cobija y del que participa la familia, ya sea con los chicos con el deporte, con la danza, con los abuelos que van a tomar mate, etcétera".

Sin Ascensor Urbano 1

El municipio capitalino informó que el Ascensor Urbano 1, que conecta el barrio Mariano Moreno y la exTerminal de Ómnibus, estará fuera de servicio hoy por tareas de mantenimiento en las redes de energía eléctrica de la zona.

Dichas tareas obedecen a los daños ocasionados por las intensas ráfagas de viento Zonda registradas en la víspera. Se precisó que para garantizar un servicio adecuado y un óptimo funcionamiento del equipamiento, personal de la empresa Ejesa realizará tareas de reparación y mantenimiento en el sector.