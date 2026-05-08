La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invitó a vecinos y turistas que visitan la ciudad a participar del segundo Concurso de comida al disco que tendrá lugar mañana desde las 11 en la Delegación de Villa Jardín de Reyes. La jornada contará con la participación de once cocineros que prepararán diferentes platos al disco, además de stands de productos dulces, un espacio de vinos de Tarija y espectáculos musicales.

La invitación fue realizada por el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, quien resaltó "la propuesta busca coronar el trabajo que se viene realizando en la Delegación de Reyes para repotenciar un espacio de encuentro para toda la comunidad".

Entre los artistas que subirán al escenario se encuentran Oscar Guerrero de la Delegación de Reyes, Mayra Quipildor, Gustavo Lamas y "Fati" Sosa, quienes animarán el encuentro. También alumnos y docentes de la Fundación Sentir harán demostraciones de los trabajos que realizan.

"La entrada tendrá un costo mínimo destinado a cubrir gastos de organización y espectáculos, invitamos al público a acercarse desde el mediodía para disfrutar de la gastronomía, observar las técnicas de cocina al disco y compartir una jornada familiar en Villa Jardín de Reyes", expresó el chef David Pilinco.