Viento norte: una pared se desplomó en Campo Verde y una mujer resultó herida

Los intensos vientos que azotan la ciudad desde las primeras horas de la madrugada mantienen en alerta a los equipos de emergencia. El personal de la Dirección General de Bomberos se encuentra desplegado en distintos sectores realizando tareas de asistencia, aunque uno de los episodios más graves ocurrió en el barrio Campo Verde, donde una pared perteneciente a una obra colindante se desplomó sobre una vivienda.

El derrumbe sorprendió a una mujer de 49 años, quien sufrió heridas en distintas partes del cuerpo. Personal del SAME la asistió en el lugar y luego la trasladó al hospital Pablo Soria. Además, el inmueble afectado registró daños de consideración, según informaron fuentes oficiales.

El fuerte temporal también provocó la caída de árboles y postes en los barrios Cuyaya, Chijra, Alto la Viña y Ciudad de Nieva. Ante esta situación, Bomberos continúa trabajando durante toda la jornada en conjunto con la Dirección de Emergencias y Defensa Civil para despejar calles, asistir a los vecinos y evitar mayores riesgos.

Las autoridades recomendaron transitar con precaución y evitar circular durante las ráfagas más intensas, mientras se mantiene monitoreo permanente en toda la ciudad.