Suspenden tareas de limpieza y mantenimiento por el viento norte

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy emitió un comunicado oficial en el que informó la suspensión de distintas tareas de limpieza y mantenimiento previstas para la jornada de hoy, como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento norte.

Según detallaron desde el municipio, estaban programados trabajos de limpieza sobre avenida General Savio y tareas de mantenimiento en calle Libertad, en el barrio Ciudad de Nieva. Sin embargo, las actividades debieron ser suspendidas preventivamente debido al mal tiempo.

Asimismo, las autoridades municipales comunicaron que los ascensores 1 y 2 continúan fuera de servicio hasta nuevo aviso. La medida fue informada a vecinos y usuarios, mientras se aguarda la normalización del sistema.

Desde el municipio solicitaron comprensión a la comunidad y recomendaron mantenerse atentos a los canales oficiales para futuras actualizaciones sobre la reprogramación de las tareas y la restitución de los servicios afectados.