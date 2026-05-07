Jujuy bajo alerta amarilla por vientos

La ciudad de San Salvador de Jujuy atraviesa una jornada marcada por la presencia de fuertes vientos y la inminente llegada de un frente de inestabilidad. El reporte oficial establece que la temperatura máxima llegará hacia el mediodía, con 23°C.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la región se encuentra bajo alerta amarilla. Se espera que la intensidad del viento se mantenga durante gran parte del día, rotando hacia el sector sur con ráfagas que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora. Este fenómeno provocará un cambio brusco en la masa de aire, generando un descenso de la temperatura notable hacia la tarde y la noche.

Para el cierre del día, se prevé que la temperatura caiga hasta los 9°C, acompañada por un aumento de la nubosidad y la probabilidad de tormentas aisladas. Las autoridades recomiendan precaución al circular y evitar la exposición en zonas con arbolado o estructuras que puedan verse afectadas por las fuertes ráfagas que persistirán durante la jornada.