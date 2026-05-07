EJESA emitió recomendaciones por el viento norte

En el marco de la alerta meteorológica vigente por viento Zonda en toda la provincia, desde la empresa informaron que se están registrando diversos eventos en el servicio eléctrico, principalmente en sectores de la capital jujeña, a raíz de las fuertes ráfagas de viento y las condiciones climáticas adversas.

Desde primeras horas de la mañana, todo el personal técnico se encuentra desplegado en la vía pública, trabajando de manera permanente para atender los eventos, restablecer el servicio lo antes posible y garantizar la seguridad de los usuarios y de la infraestructura eléctrica.

Según explicaron fuentes de la compañía, estas situaciones están asociadas a la intensidad del viento, que puede provocar la caída de ramas y objetos sobre líneas eléctricas, además de otras afectaciones en la red de distribución.

Recomendaciones a la comunidad

Ante este escenario, la empresa solicitó a la población extremar las medidas de seguridad: desconectar electrodomésticos y artefactos eléctricos para prevenir daños ante posibles fluctuaciones del servicio; evitar circular o permanecer cerca de postes, cables caídos o instalaciones eléctricas; no intentar retirar objetos o ramas en contacto con líneas eléctricas; y dar aviso inmediato ante situaciones de riesgo en la vía pública, como cables sueltos o instalaciones dañadas.

“Reiteramos nuestro compromiso con la comunidad y agradecemos precaución para transitar este fenómeno climático de manera segura”, concluyó el comunicado oficial.

También informaron que los sectores de B° Bajo Gorriti. Parte del Mariano Moreno y Alto Castañeda. Parte de Los Perales - Lasteña - Parte de Chijra - Loteo Kelly - Las Querencias - Ruta Provincial 35 - Zona Tilquiza y Ocloyas. San Francisco de Alava - Azopardo - Corchito - Cucharita y Parte Alto La Viña (museo Lola Mora). Regimiento RIM20, parte de Ciudad de Nieva - Bº Norte, Camino a la Almona, Juan Galán, Loteo El cortijo, Las 3 Quebradas - Loteo Los Pajaros, Loteo Roca Club de Campo - Loteo la Loma 1 - 2 y 3 - y Loteo El Mollar se encuentra sin servicio eléctrico y se trabaja para restablecer a la brevedad la energía eléctrica.