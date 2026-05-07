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Turismo en Jujuy

Huacalera, San Francisco de Alfarcito, El Fuerte y San Antonio aspiran al Best Tourism Villages

Los cuatro candidatos jujeños cubren un arco de paisajes que pocas provincias argentinas pueden ofrecer.

Daniel Salas
Jueves, 07 de mayo de 2026 23:56
QUEBRADA | HUACALERA TRASCIENDE CON LA POSTULACIÓN AL PREMIO INTERNACIONAL.

Las cuatro regiones de la provincia están representadas en la postulación que hizo Jujuy respondiendo a la nueva convocatoria para la designación como Best Tourism Villages (Mejores Pueblos Turísticos) convocada por la ONU Turismo para este año.

Huacalera (Quebrada), El Fuerte (Yungas), San Antonio (Valles) y San Francisco de Alfarcito (Puna) fueron propuestos para la selección final que realizará la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, entre todos los candidatos del país y de donde surgirán los 8 candidatos para la final mundial.

"Los cuatro candidatos jujeños cubren un arco de paisajes que pocas provincias argentinas pueden ofrecer: desde la paleta ocre de la Quebrada de Humahuaca hasta la exuberancia verde de las Yungas. Cada uno a su manera, es un argumento", señala un comunicado oficial local.

Los cuatro destinos se sumaron a los 52 de las 19 provincias restantes que aspiran también a la designación. El organismo nacional confirmó que la lista de presentación actual, es la de mayor en cantidad desde el comienzo del programa en 2021.

VALLES | SAN ANTONIO ACRECIENTA SU PREFERENCIA ENTRE LOS DESTINOS PROVINCIALES.

Y tanto Jujuy como el país se consolidan en este certamen internacional por su enorme riqueza turística, cultural y natural, con un aporte de identidad única que merece ser reconocida a nivel global.

El reconocimiento distingue a destinos rurales de baja densidad demográfica que se destacan por su vinculación con los recursos naturales y culturales, el desarrollo de su oferta de servicios turísticos y la implementación de iniciativas sostenibles e innovadoras.

A diferencia de otros premios, no busca los destinos más posicionados ni los que poseen atractivos más jerarquizados, sino aquellos que sobresalen por su identidad, su trabajo, su autenticidad y su compromiso con la comunidad.

La convocatoria con postulaciones de todas las regiones del país, da cuenta de una amplia representatividad territorial y cultural, con presentaciones que van de la Costa Atlántica a la cordillera y desde la Selva misionera hasta la Puna.

YUNGAS | EL FUERTE SE FORTALECE TURÍSTICAMENTE.

Jujuy posee dos designaciones: Caspalá (2021) y Maimará (2025), y este año volvió a postular a San Francisco de Alfarcito, que en el 2022 junto a Trevelin (Chubut) y Copahue - Caviahue (Neuquén) representaron a la Argentina en la selección mundial, y a El Fuerte que el año pasado fue propuesto junto a Maimará, Yala y Yavi.

El Best Tourism Villages by Unwto se puso en marcha para fomentar el papel del turismo en la preservación de los pueblos rurales y sus paisajes, su diversidad natural y cultural, así como sus valores y actividades locales, sin olvidar la gastronomía.

En la selección mundial un comité asesor independiente se encarga de valorar los pueblos en base a una serie de criterios definidos por nueve áreas de evaluación: Recursos culturales y naturales, promoción y conservación de los recursos culturales, sostenibilidad económica, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, potencial y desarrollo turístico e integración en la cadena de valor, gobernanza y priorización del turismo, infraestructura y conectividad, y salud y seguridad.

El turismo puede ser un motor de cohesión e inclusión social gracias al fomento de una distribución más justa de los beneficios en todo el territorio y el empoderamiento de las comunidades locales. Y el BTV es un reconocimiento a los pueblos que demostraron su compromiso con el turismo como un impulsor de desarrollo y bienestar.

Amplia visión de la ONU Turismo

PUNA | SAN FRANCISCO DE ALFARCITO NUEVAMENTE CANDIDATO.

beneficios: Best Tourism Villages: Best Tourism Villages by UN Tourism tiene por objeto reconocer a aquellos pueblos que sean un ejemplo notable de destino de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos, que preserven y promuevan los valores comunitarios, los productos y la forma de vida rural, y que tengan un compromiso claro con la sostenibilidad en todas sus vertientes -económica, social y ambiental- con el objetivo fundamental de convertir el turismo en uno de los motores del desarrollo rural y el bienestar de las comunidades.

Programa Upgrade: El programa Upgrade Best Tourism Villages by UN Tourism que proporciona una oportunidad a determinados pueblos seleccionados entre aquellos que aplicaron a la iniciativa y no fueron reconocidos como Best Tourism Villages para mejorar aspectos de su desarrollo del turismo, fortalecer sus candidaturas y aumentar su potencial para ser reconocidos como Best Tourism Villages.

Red Best Tourism Villages: Los miembros de la red son los pueblos reconocidos como Best Tourism Villages by UN Tourism y aquellos que han sido seleccionados para participar en el Programa Upgrade.

La Red BTV es un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas, aprendizajes y oportunidades entre sus miembros, y está abierta a las contribuciones de expertos y socios del sector público y privado dedicados a la promoción del turismo para el desarrollo rural.

Precandidatos

Además de Huacalera, El Fuerte, San Antonio y San Francisco de Alfarcito por Jujuy, están como precandidatos: Mar de las Pampas, Isla Martín García, Sierra de la ventana, Carhué y Coronel Vidal (Buenos Aires); Dolavon, Puerto Pirámides, Gualjaina, Río Mayo, Sarmiento y El Maitén (Chubut); La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes y La Cumbre (Córdoba); Concepción del Yaguareté Corá, Caá Catí, Loreto y Santa Ana (Corrientes) y Pueblo General Belgrano, Villa Urquiza y Ubajay (Entre Ríos). También figuran Herradura (Formoa); Macachín y Victorica (La Pampa); Olta, Villa Sanagasta y Banda Florida (La Rioja); Las Loicas, Bardas Blancas y Villa 25 de Mayo (Mendoza); Colonia Alberdi, Colonia Guaraní, Puerto Libertad, San Ignacio y Capioví (Misiones); Varvarco (Neuquén); San Carlos, Cachi y Molinos (Salta); y Calingasta (San Juan). A ellos se suman Lujan, El Trapiche, Villa del Carmen, San José del Morro y San Francisco del Monte de Oro (San Luis); Puerto San Julián y Perito Moreno (Santa Cruz); Cañada Rosquín y Zenon Pereyra (Santa Fe); Tolhuin (Tierra del Fuego) y Tafí del Valle (Tucumán).

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