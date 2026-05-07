Huacalera, San Francisco de Alfarcito, El Fuerte y San Antonio aspiran al Best Tourism Villages

Las cuatro regiones de la provincia están representadas en la postulación que hizo Jujuy respondiendo a la nueva convocatoria para la designación como Best Tourism Villages (Mejores Pueblos Turísticos) convocada por la ONU Turismo para este año.

Huacalera (Quebrada), El Fuerte (Yungas), San Antonio (Valles) y San Francisco de Alfarcito (Puna) fueron propuestos para la selección final que realizará la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, entre todos los candidatos del país y de donde surgirán los 8 candidatos para la final mundial.

"Los cuatro candidatos jujeños cubren un arco de paisajes que pocas provincias argentinas pueden ofrecer: desde la paleta ocre de la Quebrada de Humahuaca hasta la exuberancia verde de las Yungas. Cada uno a su manera, es un argumento", señala un comunicado oficial local.

Los cuatro destinos se sumaron a los 52 de las 19 provincias restantes que aspiran también a la designación. El organismo nacional confirmó que la lista de presentación actual, es la de mayor en cantidad desde el comienzo del programa en 2021.

VALLES | SAN ANTONIO ACRECIENTA SU PREFERENCIA ENTRE LOS DESTINOS PROVINCIALES.

Y tanto Jujuy como el país se consolidan en este certamen internacional por su enorme riqueza turística, cultural y natural, con un aporte de identidad única que merece ser reconocida a nivel global.

El reconocimiento distingue a destinos rurales de baja densidad demográfica que se destacan por su vinculación con los recursos naturales y culturales, el desarrollo de su oferta de servicios turísticos y la implementación de iniciativas sostenibles e innovadoras.

A diferencia de otros premios, no busca los destinos más posicionados ni los que poseen atractivos más jerarquizados, sino aquellos que sobresalen por su identidad, su trabajo, su autenticidad y su compromiso con la comunidad.

La convocatoria con postulaciones de todas las regiones del país, da cuenta de una amplia representatividad territorial y cultural, con presentaciones que van de la Costa Atlántica a la cordillera y desde la Selva misionera hasta la Puna.

YUNGAS | EL FUERTE SE FORTALECE TURÍSTICAMENTE.

Jujuy posee dos designaciones: Caspalá (2021) y Maimará (2025), y este año volvió a postular a San Francisco de Alfarcito, que en el 2022 junto a Trevelin (Chubut) y Copahue - Caviahue (Neuquén) representaron a la Argentina en la selección mundial, y a El Fuerte que el año pasado fue propuesto junto a Maimará, Yala y Yavi.

El Best Tourism Villages by Unwto se puso en marcha para fomentar el papel del turismo en la preservación de los pueblos rurales y sus paisajes, su diversidad natural y cultural, así como sus valores y actividades locales, sin olvidar la gastronomía.

En la selección mundial un comité asesor independiente se encarga de valorar los pueblos en base a una serie de criterios definidos por nueve áreas de evaluación: Recursos culturales y naturales, promoción y conservación de los recursos culturales, sostenibilidad económica, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, potencial y desarrollo turístico e integración en la cadena de valor, gobernanza y priorización del turismo, infraestructura y conectividad, y salud y seguridad.

El turismo puede ser un motor de cohesión e inclusión social gracias al fomento de una distribución más justa de los beneficios en todo el territorio y el empoderamiento de las comunidades locales. Y el BTV es un reconocimiento a los pueblos que demostraron su compromiso con el turismo como un impulsor de desarrollo y bienestar.

Amplia visión de la ONU Turismo

PUNA | SAN FRANCISCO DE ALFARCITO NUEVAMENTE CANDIDATO.

beneficios: Best Tourism Villages: Best Tourism Villages by UN Tourism tiene por objeto reconocer a aquellos pueblos que sean un ejemplo notable de destino de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos, que preserven y promuevan los valores comunitarios, los productos y la forma de vida rural, y que tengan un compromiso claro con la sostenibilidad en todas sus vertientes -económica, social y ambiental- con el objetivo fundamental de convertir el turismo en uno de los motores del desarrollo rural y el bienestar de las comunidades.

Programa Upgrade: El programa Upgrade Best Tourism Villages by UN Tourism que proporciona una oportunidad a determinados pueblos seleccionados entre aquellos que aplicaron a la iniciativa y no fueron reconocidos como Best Tourism Villages para mejorar aspectos de su desarrollo del turismo, fortalecer sus candidaturas y aumentar su potencial para ser reconocidos como Best Tourism Villages.

Red Best Tourism Villages: Los miembros de la red son los pueblos reconocidos como Best Tourism Villages by UN Tourism y aquellos que han sido seleccionados para participar en el Programa Upgrade.

La Red BTV es un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas, aprendizajes y oportunidades entre sus miembros, y está abierta a las contribuciones de expertos y socios del sector público y privado dedicados a la promoción del turismo para el desarrollo rural.

Precandidatos

Además de Huacalera, El Fuerte, San Antonio y San Francisco de Alfarcito por Jujuy, están como precandidatos: Mar de las Pampas, Isla Martín García, Sierra de la ventana, Carhué y Coronel Vidal (Buenos Aires); Dolavon, Puerto Pirámides, Gualjaina, Río Mayo, Sarmiento y El Maitén (Chubut); La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes y La Cumbre (Córdoba); Concepción del Yaguareté Corá, Caá Catí, Loreto y Santa Ana (Corrientes) y Pueblo General Belgrano, Villa Urquiza y Ubajay (Entre Ríos). También figuran Herradura (Formoa); Macachín y Victorica (La Pampa); Olta, Villa Sanagasta y Banda Florida (La Rioja); Las Loicas, Bardas Blancas y Villa 25 de Mayo (Mendoza); Colonia Alberdi, Colonia Guaraní, Puerto Libertad, San Ignacio y Capioví (Misiones); Varvarco (Neuquén); San Carlos, Cachi y Molinos (Salta); y Calingasta (San Juan). A ellos se suman Lujan, El Trapiche, Villa del Carmen, San José del Morro y San Francisco del Monte de Oro (San Luis); Puerto San Julián y Perito Moreno (Santa Cruz); Cañada Rosquín y Zenon Pereyra (Santa Fe); Tolhuin (Tierra del Fuego) y Tafí del Valle (Tucumán).