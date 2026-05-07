Cómo protegerse de los engaños de los “descuidistas”

Por estos días, los "descuidistas" volvieron a apelar a una vieja modalidad que, en la jerga delictiva, se conoce como "cayó la plata". Lamentablemente esta práctica sigue funcionando en las calles de la capital jujeña y, lo que es peor, a plena luz del día. Ayer un hombre fue víctima del robo de sus pertenencias tras bajarse del auto por una falsa advertencia.

El hecho sucedió cerca de las 10 en la calle Lisandro de la Torre del barrio Gorriti. Según pudo saber El Tribuno de Jujuy, un desconocido se acercó a la ventanilla del auto para advertirle que se le había caído dinero. Al descender para verificar la situación, un segundo delincuente aprovechó el descuido y sustrajo una riñonera que se encontraba en el interior del vehículo con el documento de identidad, credenciales, una billetera y tarjetas bancarias.

Frente a estos casos, la Policía recomienda no descender del vehículo. En cuanto a esta maniobra de "descuidismo" menciona que por lo general dura menos de 10 segundos y la ejecutan dos personas que actúan en coordinación. Mientras uno genera la distracción, el cómplice abre la puerta del acompañante y huye caminando para evitar ser identificado.

Al explicar cómo funciona el engaño, precisó que los estafadores utilizan excusas variadas como la del dinero en la calle, una rueda desinflada, pérdida de líquido del auto o una mancha en el parabrisas. El objetivo es el mismo: que el conductor baje del auto sin trabar las puertas y deje sus objetos a la vista.

Entonces ante la presencia de una persona desconocida que le avisa algo, no hay que bajarse del auto, solo abrir la ventanilla unos centímetros y observar por el espejo si es real que se le cayó alguna pertenencia.

En el vehículo no debe tenerse nada de valor a la vista. Bolsos, mochilas y riñoneras deben guardarse en la guantera o en el piso del asiento trasero, nunca en el asiento del acompañante. Trabar las puertas en todo momento, incluso cuando el vehículo está detenido por pocos segundos.

Qué hacer

Lo primero que tiene que hacer la víctima es bloquear las tarjetas que tenga, ya sea desde la aplicación del banco o llamando al 0810 correspondiente. Se recomienda verificar inmediatamente si se hicieron algunas compras con sus tarjetas, revisando el resumen por lo menos los quince días siguientes al hecho.

También es importante realizar la denuncia policial de forma inmediata para bloquear documentación y deslindar responsabilidades ante un posible uso indebido de la identidad.

Alerta

“Descuidistas” robaron ayer documentación, tarjetas y dinero en efectivo a un vecino de San Salvador de Jujuy.