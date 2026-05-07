La gastronomía se destacará por una semana en Jujuy

Restaurantes de esta ciudad, del interior y centros gastronómicos se sumaron a la atractiva iniciativa de la Agencia Rito y la Cámara de Hoteles, restaurantes y afines de Jujuy para celebrar la Semana gastronómica Jujuy a Punto: Un ritual de altura. En cada uno de ellos desde el 15 al 24 próximos se ofrecerá un plato elaborado por chefs locales e invitados; a la vez se realizará otras actividades fortaleciendo a Jujuy como destino gastronómico.

La apertura del programa será con la Feria de productores, en la plaza Vilca (al lado del teatro Mitre) y a la noche siguiente en el restaurante Flor del pago (en Lozano, Yala) el chef Daniel Hansen junto a los chefs invitados Fernando Rivarola y Diego Tapia, servirán la primera cena. La velada se complementará con la presencia de la sommelier Pia Graziosi.

La provincia en los últimos años dejó de ser elegida únicamente por sus paisajes, festividades populares, cultura y tradición, de manera imprevista escaló posiciones privilegiadas por su gastronomía y vinos que le dieron un nuevo giro a la actividad turística. Iniciativas como las de la Agencia Rito, acciones de la Cámara de Hoteles, restaurantes y afines de Jujuy, propuestas de emprendedores y gestiones de la Provincia, fortalecen el destino.

Para la industria el turismo gastronómico es una modalidad turística donde la gastronomía como expresión histórica-cultural de un pueblo, motiva en mayor o menor medida el desplazamiento de un visitante hacia un destino. Como tal abarca diversas actividades como ser: tomar clases de cocina, comprar alimentos y productos locales, comer en festivales gastronómicos y populares, participar en concursos culinarios, y recorrer rutas gastronómicas.

Y es eso lo que precisamente propone Jujuy a Punto, que los jujeños y visitantes a través de la cocina como un centro social, fortalezcan las costumbres en una mesa familiar, acrecienten las reuniones con amigos, y no pierdan el placer de degustar las recetas identitarias que nos caracterizaron desde siempre.

El país y particularmente esta provincia fueron identificados con una alta potencialidad gastronómica, lo cual le facilita para que el sector público y privado de manera conjunta ejecuten políticas y acciones favoreciendo el desarrollo y posicionamiento del destino.

Jujuy a Punto, no solo busca impulsar el sector, también tiene el objetivo de generar un espacio de encuentro, disfrute y aprendizaje en torno a los sabores, su realización es además, bajo la concepción de que las tradiciones, las costumbres y los hábitos se transmiten y resignifican.

Entre los chefs invitados están Fernando Rivarola, Diego Tapia, Joaquín Facio, Ángelo Aguado, Gastón Trama, Aldo Yaranga, Wilson Rodríguez, Constanza Cerezo, Ana Irie y Franco Ghione quienes cocinaran junto a los chefs jujeños.