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EL TIEMPO EN JUJUY

Se viene un fin de semana frío en Jujuy tras el intenso viento norte

Según el SMN las bajas temperaturas comenzarán a sentirse entre el viernes y el sábado, con mínimas de 7° y 4°C, mientras que el domingo será la jornada más fría con apenas 1°C de mínima.

Jueves, 07 de mayo de 2026 22:32

Luego de una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento norte y temperaturas elevadas, un frente frío provocará un importante descenso térmico durante el fin de semana en la provincia.

Según el pronóstico, las bajas temperaturas comenzarán a sentirse entre el viernes y el sábado, con mínimas de 7° y 4°C, mientras que el domingo será la jornada más fría con apenas 1°C de mínima.

Las máximas se mantendrán entre los 15° y 18°C y no se descartan nuevas ráfagas de viento e inestabilidad en algunas zonas.

Ante este panorama, recomiendan tomar precauciones, especialmente con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

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