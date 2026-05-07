Se viene un fin de semana frío en Jujuy tras el intenso viento norte

Luego de una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento norte y temperaturas elevadas, un frente frío provocará un importante descenso térmico durante el fin de semana en la provincia.

Según el pronóstico, las bajas temperaturas comenzarán a sentirse entre el viernes y el sábado, con mínimas de 7° y 4°C, mientras que el domingo será la jornada más fría con apenas 1°C de mínima.

Las máximas se mantendrán entre los 15° y 18°C y no se descartan nuevas ráfagas de viento e inestabilidad en algunas zonas.

Ante este panorama, recomiendan tomar precauciones, especialmente con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.