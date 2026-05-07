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ONDA ESTUDIANTIL 2026

Tres colegios eligen a sus representantes este viernes

Che-Il, José Hernández y Remedios de Escalada vivirán una nueva jornada de elecciones estudiantiles este viernes. 

Jueves, 07 de mayo de 2026 20:20

El mes recién comienza y este viernes 8 de Mayo se realizarán tres nuevas elecciones estudiantiles en el marco de la FNE 2026, donde los alumnos elegirán a sus nuevas representantes.

En esta ocasión, las soberanas salientes serán Ámbar Marjanov, del Colegio Che-Il; Constanza Read, del Complejo Educativo “José Hernández”; y Marina Paoloni, del Colegio Remedios de Escalada, quienes entregarán sus atributos a las nuevas representantes de cada institución.

En el caso del Complejo Educativo “José Hernández”, la elección se llevará a cabo desde las 19 en las instalaciones de su polideportivo, donde 32 candidatas competirán por la corona. Por su parte, el Colegio Che-Il realizará su elección desde las 19 en el establecimiento, mientras que el Colegio Remedios de Escalada hará lo propio desde las 20 en el boliche Acrópolis.

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