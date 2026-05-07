Realizaron una jornada solidaria en homenaje a Eva Perón

Dirigentes peronistas llevaron adelante una jornada solidaria en conmemoración al natalicio de Evita, símbolo histórico de la justicia social y la ayuda comunitaria.

La propuesta se desarrolló durante la tarde en el monumento a Eva Perón, ubicado en Dorrego y Juana Manuela Gorriti, donde compartieron una merienda solidaria y entregaron indumentaria a vecinos de la comunidad.

Desde la organización señalaron que la actividad buscó mantener viva la memoria y el legado de Evita a través de acciones solidarias y de acompañamiento social.