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Solidaridad

Realizaron una jornada solidaria en homenaje a Eva Perón

La actividad incluyó merienda y ropero comunitario en el monumento dedicado a Eva Perón.

Jueves, 07 de mayo de 2026 19:39

Dirigentes peronistas llevaron adelante una jornada solidaria en conmemoración al natalicio de Evita, símbolo histórico de la justicia social y la ayuda comunitaria.

La propuesta se desarrolló durante la tarde en el monumento a Eva Perón, ubicado en Dorrego y Juana Manuela Gorriti, donde compartieron una merienda solidaria y entregaron indumentaria a vecinos de la comunidad.

Desde la organización señalaron que la actividad buscó mantener viva la memoria y el legado de Evita a través de acciones solidarias y de acompañamiento social.

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