Capacitación gratuita en oratoria para actores del sector turístico

La Dirección General de Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a participar de una capacitación en oratoria destinada a actores de la actividad turística y al público en general. La propuesta apunta a fortalecer las habilidades de comunicación y mejorar la calidad de la atención en el sector.

El curso estará a cargo del técnico superior en Relaciones Públicas y Ceremonial, Jorge Ramos, y abordará herramientas de comunicación asertiva y técnicas de oratoria orientadas a transmitir información de manera clara, efectiva y adaptada a distintos públicos.

La actividad dará inicio el próximo 13 de mayo, se desarrollará en modalidad presencial y tendrá una duración de un encuentro. La capacitación es gratuita y se dictará en el Centro Cultural Héctor Tizón, ubicado en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Junín, en el horario de 15 a 18 horas.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del enlace correspondiente o escaneando el código QR disponible en la pieza de difusión. La iniciativa busca contribuir a la profesionalización del sector turístico local y mejorar la experiencia comunicacional de quienes interactúan con visitantes.