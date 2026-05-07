Concejales impulsan una gestión conjunta para la reubicación de las paradas interjuridiccionales

Los seis concejales de la ciudad de El Carmen mantendrán una reunión con autoridades del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy y con el Secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, para avanzar en una solución respecto a la ubicación de las paradas interjurisdiccionales utilizadas por vecinos de El Carmen.

La iniciativa surge ante la preocupación por las condiciones de seguridad y accesibilidad que presenta la actual ubicación sobre calle Lisandro de la Torre, especialmente en horarios nocturnos, afectando a cientos de vecinos que viajan diariamente por estudio, trabajo y distintos trámites.

Desde el Concejo Deliberante de El Carmen destacaron la importancia de "dejar de lado las diferencias políticas" y trabajar de manera unida en aquellos temas que impactan directamente en la vida cotidiana de la comunidad.

La reunión se realizará mañana a las 10:00 hs en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy y participara todo el cuerpo legislativo de la ciudad.