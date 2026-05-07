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El Carmen

Concejales impulsan una gestión conjunta para la reubicación de las paradas interjuridiccionales

Jueves, 07 de mayo de 2026 13:41

Los seis concejales de la ciudad de El Carmen mantendrán una reunión con autoridades del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy y con el Secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, para avanzar en una solución respecto a la ubicación de las paradas interjurisdiccionales utilizadas por vecinos de El Carmen.

La iniciativa surge ante la preocupación por las condiciones de seguridad y accesibilidad que presenta la actual ubicación sobre calle Lisandro de la Torre, especialmente en horarios nocturnos, afectando a cientos de vecinos que viajan diariamente por estudio, trabajo y distintos trámites.

Desde el Concejo Deliberante de El Carmen destacaron la importancia de "dejar de lado las diferencias políticas" y trabajar de manera unida en aquellos temas que impactan directamente en la vida cotidiana de la comunidad.

La reunión se realizará mañana a las 10:00 hs en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy y participara todo el cuerpo legislativo de la ciudad.

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