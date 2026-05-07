Entregaron nuevos equipos para el Hospital Materno Infantil

Esta mañana se realizó la entrega de nuevo equipamiento para el sector de kinesiología del Hospital Materno Infantil. Participaron del acto el director del hospital, el Dr. Marcelo Labarta; la jefa de la Unidad de Kinesiología y Fisioterapia, Lic. Fabiola Colque; y el presidente de la Fundación del Hospital de Niños de Jujuy, Ing. Pedro Ricardo Manzur.



Desde la fundación destacaron la importancia de la donación para cubrir las necesidades del hospital. “Es un compromiso muy grande con todo lo que necesita el hospital. Esto se puede hacer gracias al bingo”, expresó Manzur, resaltando el aporte solidario de la comunidad. Entre los nuevos equipos entregados se encuentran ultrasonidos de varias frecuencias, una magneta, camilla neurológica, pisos de goma eva y tablas para trabajar la parte motora. Los elementos estarán destinados a la atención de niños desde prematuros hasta los 14 años, además de maternidad y puérperas.



Por su parte, el director Marcelo Labarta señaló que “es un beneficio producto de un trabajo en conjunto entre el Hospital Materno Infantil y la fundación. La donación beneficia a toda la sociedad”. Además, remarcó que el área de kinesiología cuenta con una alta demanda y que este equipamiento permitirá mejorar la calidad de las prestaciones.

Labarta también se refirió al incremento de consultas en el servicio de guardia durante este período y habló sobre la falta de personal. “Es una realidad que se presenta día a día en todas las especialidades a nivel nacional”, sostuvo.



Finalmente, destacó que tanto la fundación como el hospital mantienen una comunicación permanente para responder a las distintas demandas de la comunidad.