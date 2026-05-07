Corte de agua en Alto Comedero y en algunos barrios de la capital

Las intensas ráfagas de viento norte registradas durante la jornada de este jueves provocaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica en distintos puntos de San Salvador de Jujuy y Alto Comedero, situación que afecta de manera directa el servicio de agua potable.

A través de un comunicado oficial, Agua Potable de Jujuy informó que la falla energética obliga a interrumpir parcialmente el funcionamiento del sistema de abastecimiento, generando inconvenientes para miles de usuarios de la capital provincial.

Según detalló la empresa, las zonas afectadas son Cuyaya, Castañeda, Moreno, EPAM, Coronel Arias, La Arbolada, Sargento Cabral, Perovic y el sector de 284 Viviendas.

Desde la prestataria indicaron que trabajan para normalizar la situación y estiman que el servicio podría restablecerse hacia las 18:00 horas, siempre y cuando se solucionen los inconvenientes eléctricos ocasionados por las condiciones climáticas.

Asimismo, recomendaron a los vecinos hacer un uso racional del agua mientras duren las restricciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la empresa.