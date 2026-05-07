Historia viva del Colegio del Salvador

El Colegio del Salvador, ubicado en San Salvador de Jujuy, es una comunidad educativa mixta y semiprivada que forma parte de la congregación mundial de los Misioneros del Verbo Divino, fundada por Arnoldo Janssen. Todo comenzó en 1936, cuando por gestión del primer obispo de Jujuy, monseñor Enrique Muhn, la congregación resolvió establecer en la capital provincial un centro educativo con internado para varones que abarcara todos los grados de la enseñanza primaria.

El 7 de mayo de ese año el colegio abrió sus puertas en un pequeño edificio ubicado en calle Sarmiento al 150, a un costado de la Casa de Gobierno. Contó con 91 alumnos inscriptos y tuvo como primer director al padre Gaspar Jacob. Tiempo después, el Gobierno de la Provincia donó a la congregación un terreno frente al parque San Martín, lugar al que la institución se trasladó al año siguiente y donde permanece hasta hoy.

En 1951 se inauguró el nivel secundario con 30 alumnos. Dos décadas más tarde, en 1971, el internado cerró sus puertas, marcando el fin de la etapa como colegio exclusivo para varones. Ese mismo año comenzaron a funcionar dos secciones de jardín de infantes con la incorporación de las primeras mujeres, transformándose así en un establecimiento de enseñanza mixta. Recién en 1975, el nivel secundario también recibió a sus primeras alumnas.

En 1989 comenzó la remodelación y construcción del nuevo edificio, diseñado para adecuar la infraestructura a las demandas educativas contemporáneas.

En 1978, con la llegada del padre Bernardo Baier, se compró un terreno en la zona de Juan Galán, a unos 3 km del edificio educativo, para la construcción de un complejo deportivo. El predio se inauguró en 1986, durante las bodas de oro del colegio. Allí funciona el "poli", un espacio de recreación y actividades físicas que cuenta con canchas y un sector techado para reuniones. Asisten los grupos de secundaria de turno mañana y tarde en contraturno.

Oferta educativa

EN 1939 | EL EDIFICIO DEL ESTABLECIMIENTO A TRES AÑOS DE SU FUNDACIÓN.

Actualmente, el Colegio del Salvador incluye jardín de infantes, nivel primario y nivel secundario. Tras la reforma dispuesta por la Ley Federal de Educación, la institución optó por la modalidad de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en secundaria. La matrícula total en todos sus niveles asciende a más de 2500 alumnos, lo que lo convierte en el mayor establecimiento de enseñanza de la Congregación del Verbo Divino en Argentina.

En 2020 se sumaron dos nuevas orientaciones que se cursan en turno tarde y los alumnos obtienen el título de Bachiller en Robótica y Programación, y Bachiller en Energía y Sustentabilidad.

El colegio cuenta además con un polideportivo equipado con canchas de fútbol, hándbol, básquet y vóley, asadores y dos salones de usos múltiples donde se desarrollan las clases de Educación Física y sirven como espacio de esparcimiento para la familia educativa.

También posee una Casa de Retiro en Chijra, "Villa María", a 4 km de la ciudad, destinada casi exclusivamente a encuentros bíblicos y convivencias de los alumnos.

El primer director. El primer director, el sacerdote Gaspar Jacob, nació el 26 de diciembre de 1904 en Saratora-Tirasvol, zona del Volga, Rusia. Llegó a la Argentina con su familia durante la gran emigración europea de principios del siglo XX, estableciéndose en Crespo, Entre Ríos. Criado en una familia católica, ingresó al seminario para estudiar Filosofía y Teología en Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires. El 7 de diciembre de 1930 recibió la ordenación sacerdotal en la congregación del Verbo Divino, en la parroquia San José de Crespo.

En 1936, por pedido de su amigo y compañero de seminario, monseñor Enrique Mühn (primer obispo de Jujuy), el padre Gaspar fue elegido para fundar y supervisar el nuevo colegio para varones en San Salvador de Jujuy. Tras cumplir las gestiones oficiales, quedó autorizada la apertura del Colegio del Salvador. Falleció el 26 de enero de 2000 a los 96 años.

La gestión de Baier. El padre Bernardo Baier fue rector del colegio. Nacido el 11 de octubre de 1923 en Villmar, Alemania, ingresó a los Misioneros del Verbo Divino en 1935. Tuvo que interrumpir su formación al ser reclutado como soldado en la Segunda Guerra Mundial. Finalizado el conflicto, retomó sus estudios, emitió sus votos perpetuos en 1950 y fue ordenado sacerdote en agosto de ese año en San Agustín, Alemania. Llegó a Argentina como misionero el 2 de octubre de 1951. Su paso por el Colegio del Salvador fue a comienzos de 1978 cuando fue convocado a Jujuy, donde se desempeñó como docente, rector y representante legal hasta el año 2000. Falleció el 25 de agosto de 2016 en Alemania, a los 92 años. (Plinio López).