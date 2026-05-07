Academia de Oficios capacita en territorio

Impulsada por el Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Trabajo y la Academia de Oficios, finalizó con éxito la capacitación en que se desarrolló en las instalaciones del Mercado de Artes y Oficios de San Pedro de Jujuy.

Estas acciones se articulan a través de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos, Trabajo y Deportes, junto a la Red Provincial de Oficinas de Empleo, municipios y comisiones municipales de toda la provincia.

Durante el cierre del curso, el secretario de Trabajo, Freddy Berdeja, destacó la importancia de acompañar estas instancias formativas en territorio. "Buscamos no solo que se capaciten, sino también acompañarlos para que puedan generar una fuente genuina de trabajo. Vamos a articular con otras áreas para fortalecer aspectos como lo financiero, el marketing y la gestión de un emprendimiento". En esa línea, anticipó la continuidad de la propuesta que contará con un segundo módulo de elaboración de fiambres.