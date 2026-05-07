4° Festival del Litio el sábado en Olaroz Chico

El próximo sábado desde las 14 en el polideportivo de Olaroz Chico se realizará el 4° Festival del Litio celebrando el Día de la Minería, que tendrá a ese poblado como escenario para reconocer la importancia del sector en el desarrollo económico y de recursos naturales del país.

Mañana y el sábado se realizarán otras actividades en adhesión al festejo, pero la jornada central será el 9 con el acto protocolar central en la mañana, y en la tarde desde las 14 hasta las 5.30 será el espectáculo musical.

En el se presentará el grupo Kjarkas, también estará Dalmiro Cuellar, Roba corazones, Los lirios colombianos, Namaray, La 7ma, Cele Rodríguez, Urku Waynas, Rocío Fuenzalida, Ecos de la Puna, Italo Ramos, el conjunto Quebracho, y el cierre será con Los fantásticos de la kumbia.

La celebración fue organizada por la comunidad aborigen de Olaroz Chico presidida por Mario Gerónimo, quien junto a los pobladores recibirá a autoridades provinciales y directivos de empresas mineras en la región para festejar conjuntamente.