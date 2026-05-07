Se concretó una jornada de sensibilización sobre celiaquía

Se realizó ayer en el Cine Teatro Municipal Select una jornada de concientización sobre celiaquía, organizada por la Dirección de Salud Integral y Género de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. La actividad se enmarcó en el programa "Salud y Calidad de Vida" y tuvo como eje principal el lema "Saber para Incluir", con el objetivo de brindar información, promover la inclusión y visibilizar los derechos de las personas celíacas.

Durante el encuentro, la directora de Salud Integral y Género, Mónica Fernández, destacó la importancia de generar estos espacios de sensibilización: "Es importante que la sociedad tenga conocimiento, que es necesario que se respete esta situación, un respeto, en el sentido de conocer para la inclusión de ellos dentro de esta sociedad".

Asimismo, Fernández señaló que "hay una ley nacional que prevé una cobertura total a estas personas, como también que existan en establecimientos comerciales lugares que vendan alimentos libres de gluten, también que los restaurantes o los lugares que vendan comida, se venda estos menús libres de gluten", por eso desde el municipio "seguimos trabajando para una comunidad saludable, para que se conozcan los derechos de estas personas que tienen que seguir un tratamiento de por vida", expresó.

Por su parte, Verónica Sánchez Rojo, integrante del equipo de la Dirección, brindó una disertación centrada en la alimentación segura, considerando que "es una enfermedad crónica, que de por vida la persona tiene que alimentarse sin gluten, por lo tanto, el resto de la sociedad es importante que nos podamos sumar a esta lucha que tiene el celíaco, de que puedan tener disponibles alimentos sin gluten y seguros". También valoró la participación del Colegio de Nutricionistas, y emprendedoras que ofrecen productos aptos para celíacos.

La jornada contó con una importante participación de vecinos, profesionales e instituciones, consolidándose como un espacio de aprendizaje, intercambio y promoción de hábitos saludables, con el fin de avanzar hacia una comunidad más informada e inclusiva.