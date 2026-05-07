Atletas palpaleños fueron distinguidos por sus logros

Los jóvenes atletas palpaleños Rodrigo Abán, Pablo González y Kevin Carrizo, fueron recibidos ayer junto a sus familias por las autoridades del bloque justicialista, en el salón "Pilar Bermúdez" de la Legislatura provincial.

La cita fue convocada para reconocer y acompañar los deportistas, quienes pese a sus cortas edades, ya se destacan por su trayectoria en distintas disciplinas. Rodrigo Abán, es un nadador con síndrome down que representará a Argentina en el Mundial de Natación Paralímpica que se celebrará en octubre y noviembre en Portugal. Mientras que Pablo González es un deportista con discapacidad visual y Kevin Carrizo, guía y atleta campeón sub 16, ambos participan de la escuela Deportiva Municipal de Palpalá.

El diputado provincial Martín Fellner, destacó que "son los embajadores deportivos de Jujuy". "Comprometemos nuestra gestión y ayuda para que ellos puedan seguir desarrollándose en el ámbito del deporte y también de la educación, son chicos que además de ser buenos deportistas son abanderados en sus escuelas", señaló el legislador.

Comentó además que "las instituciones deben comprometerse con los chicos, vamos a pedir reunirnos con la ministra de Educación y a la Secretaría de Deporte, porque estos chicos necesitan consideraciones particulares por sus compromisos deportivos". Del mismo modo, felicitó al intendente Rubén Eduardo Rivarola "por el apoyo y el acompañamiento que brinda a los jóvenes a través de la Escuela Deportiva Municipal".

Finalmente, Kevin Carrizo y Pablo González quienes compiten en equipo, explicaron que "nos brindaron este espacio para escuchar nuestras necesidades y por eso estamos muy agradecidos".