Seom realizó un “banderazo” y profundiza sus reclamos

Trabajadores municipales protagonizaron ayer un "banderazo" en la plaza Belgrano con el objetivo de visibilizar una serie de reclamos que, aseguran, llevan tiempo sin respuestas por parte de las autoridades. La protesta se enmarca en un plan de lucha que viene sosteniendo en distintos puntos de la provincia.

El secretario general del gremio Seom, Sebastián López, expresó que la principal preocupación del sector radica en la cuestión salarial. "El mayor problema que estamos teniendo, tanto en capital como en el interior, es el salario. Por eso hoy venimos a exigir la reapertura de paritarias", sostuvo.

En ese sentido, el dirigente remarcó que, pese al contexto adverso, se lograron algunos avances en el interior provincial. Mencionó que en ciudades como Calilegua y Libertador se concretaron pases a planta permanente, mientras que en Vinalito se llevaron adelante recategorizaciones. Asimismo, indicó que ya fueron anunciadas medidas similares en Santa Clara, San Antonio, Maimará y Puesto del Marqués.

"Queremos decirles a los compañeros que toda la lucha sostenida que venimos llevando con banderazos, abrazos simbólicos, cartelazos y marchas está dando sus frutos, aunque todavía queda mucho por conquistar", afirmó López.

No obstante, advirtió que en varias localidades persisten importantes falencias. "En muchos lugares no se entregó la indumentaria, falta la recategorización y el pase a planta permanente, especialmente en ciudades grandes como San Pedro y Monterrico. Hay muchas carencias, pero con la lucha que venimos llevando hemos tenido resultados positivos", agregó.

El gremialista también cuestionó la falta de diálogo con el Gobierno provincial. "Tienen que abrir la paritaria y otorgar los aumentos necesarios. No puede ser que el vocero de Casa de Gobierno solo mencione malas noticias. Nosotros tenemos propuestas, pero necesitamos que el gobernador nos escuche. Así como se reúne con otros sectores, también debe hacerlo con los municipales", reclamó. En esa línea, subrayó que el sector representa a unas 24 mil familias en toda la provincia. "Queremos saber por qué nuestro salario está en riesgo".

Además, denunció una situación de discriminación hacia el gremio. "Cada vez que hay anuncios de recategorización o pase a planta, nunca estamos incluidos. Desde el Gobierno dicen que dependemos de los intendentes, y los intendentes aseguran que la Provincia debe enviar los fondos. Esa falta de definición nos perjudica", explicó.

Finalmente adelantó que las medidas de fuerza continuarán en los próximos días. "La semana que viene vamos a volver a la calle con una marcha de resistencia. Vamos a seguir reclamando un salario básico acorde a la canasta básica total. Este no es solo un reclamo municipal, sino de todos los trabajadores estatales", concluyó.