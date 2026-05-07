Legisladores estudian el retiro y remoción de cables en desuso

La Comisión de Obras y Servicios públicos presidida por la diputada del PJ, Noemí Isasmendi, en la Legislatura de Jujuy, analizó ayer tres iniciativas legislativas en materia de infraestructura urbana, seguridad vial y obra pública provincial.

Durante su trabajo, recibió a la diputada Verónica Valente para avanzar en el tratamiento de su proyecto de ley Plan de remoción y retiro de cableado en desuso, que propone su retiro obligatorio.

La iniciativa apunta a la descontaminación ambiental y a la reducción del riesgo de accidentes, y busca dotar a los municipios de una herramienta provincial para exigir a las empresas prestatarias las tareas de limpieza y mantenimiento que hoy no pueden garantizar por falta de infraestructura propia.

Asimismo avanzó en el proyecto de ley de pasajes urbanos y relevamiento de escalinatas, orientado a mejorar la seguridad y la iluminación en distintos sectores de la provincia.

La iniciativa contempla un relevamiento integral desde las áreas de Energía y Seguridad, con especial atención a las zonas donde el acceso a recursos técnicos es más limitado, incluyendo la instalación de barandas para personas con discapacidad.

Por último la comisión recibió un informe de la Dirección Nacional de Vialidad sobre la transferencia operativa a la provincia de obras en rutas nacionales. De acuerdo con lo informado, existe un convenio entre ese organismo nacional y la provincia, los trabajos en algunos tramos están en ejecución y otros próximos a iniciarse.

Isasmendi subrayó la importancia de mantener en agenda los temas de obra pública, infraestructura vial, vivienda y servicios públicos, aun en un contexto presupuestario complejo.

Provincia debe accionar contra las empresas responsables

El objetivo del proyecto de Ley presentado por la diputada del PJ, Verónica Valente, referente al Plan de remoción y retiro de cableado en desuso, por un lado quiere lograr la descontaminación ambiental mediante su retiro obligatorio del cableado aéreo de los servicios de telecomunicaciones y de energía eléctrica que se encuentren en mal estado o en desuso en zonas urbanas de la provincia.

Además de garantizar la seguridad de peatones y el tránsito en general reduciendo el riesgo de accidentes viales. Los cables en desuso representan un peligro para la seguridad ciudadana, también pueden convertirse en un objetivo de vandalismo, lo cual compromete la seguridad de la infraestructura de telecomunicaciones y la continuidad del servicio público de Internet y telefonía.

Considerando que el cableado aéreo en desuso ocupa espacio en la vía pública, en postes, fachadas de edificios o en el subsuelo, y al retirarlos se libera espacio que puede ser utilizado para otros fines, como el despliegue de nuevas infraestructuras pasiva, el arbolado urbano, la ampliación de aceras o el embellecimiento de plazas y parques en beneficio de la convivencia pública y el turismo.

Hacer visible esta problemática es importante, ya que también la presencia de cables inservibles dificulta el mantenimiento de la infraestructura y ampliación de telecomunicaciones realmente activa y la calidad de dichos servicios. Es el propio sector que se ve afectado, ya que la identificación y reparación de fallas o problemas en la red se dificulta cuando hay cables abandonados y desordenados.

La situación presenta mayor riesgo en esta provincia, ya que la presencia del viento norte afecta gravemente dicha infraestructura pasiva. La Provincia debe propender para que las empresas de telecomunicaciones y prestatarias del servicio de distribución de energía eléctrica, establezcan un plan de retirada de todo el cableado en desuso en un plazo razonable y así garantizar seguridad a los ciudadanos.