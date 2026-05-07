Jujeños “no pueden seguir pagando boletas impagables”

El diputado provincial Martín Fellner expresó su preocupación por la creciente conflictividad en torno al servicio eléctrico en Jujuy y reclamó explicaciones claras a Ejesa y a los organismos de control.

"Constantemente recibimos a vecinos que se acercan con sus boletas, preocupados por montos irrisorios o cada vez más difíciles de pagar, cortes reiterados, baja tensión y daños en electrodomésticos", sostuvo Fellner.

El legislador señaló que el problema no se agota en la tarifa. "La bronca aparece cuando una familia paga una factura imposible y, al mismo tiempo, sigue teniendo un servicio deficiente. Esa combinación exige respuestas urgentes", afirmó.

El diputado reclamó además mayor transparencia sobre la composición de las facturas. "Hoy muchos usuarios no saben con claridad qué están pagando: cuánto corresponde al consumo real, cuánto a impuestos provinciales, cuánto a tasas, cargos y fondos específicos", indicó.

En ese sentido, cuestionó especialmente el manejo del Fopej. "Debe explicarse con absoluta claridad cuál es el destino de esos recursos. No puede funcionar como una caja opaca dentro de una boleta que ya resulta impagable para miles de jujeños", sostuvo.

Finalmente afirmó que Ejesa debe informar cuáles fueron las inversiones comprometidas, cuáles se ejecutaron efectivamente, qué zonas presentan mayores fallas, cuántos reclamos existen por daños y qué medidas concretas se tomarán para mejorar el servicio.

"La defensa de los usuarios no puede quedar en comunicados. Tiene que haber control real, sanciones cuando correspondan, devolución a los usuarios afectados y transparencia absoluta. No podemos naturalizar que la gente pague más y reciba menos", concluyó.