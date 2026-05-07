En su día, taxistas se movilizan para pedir por más controles

ABIGAIL TERAN

En el Día del Taxista, que se conmemora este 7 de mayo, el sector en Jujuy decidió dejar de lado los festejos y salir a la calle con una movilización en reclamo de "un transporte legal, seguro y justo".

La convocatoria fue impulsada por choferes y titulares autoconvocados, choferes auxiliares, independientes y la Federación de Conductores de Taxis, en un contexto que describen como de "desgaste".

"Sentimos que somos un sector olvidado por parte de las autoridades", afirmó Mónica Bertolone, referente de los taxistas, quien señaló que, pese a reuniones con funcionarios, no se cumplió la promesa de controlar la actividad de las aplicaciones.

Desde el sector aclaran que no están en contra de estas plataformas, pero exigen reglas claras. "Somos los únicos autorizados a trabajar dentro de las aplicaciones y eso no se está cumpliendo", indicó. Además, admitió que el crecimiento de su uso responde a una cuestión económica ya que "la gente elige ese servicio porque es más barato", pero también advirtió que "se arriesga a no saber con quién está viajando".

Mónica Bertolone

Así, ante esta situación es que decidieron movilizarse. "Nos sentimos vulnerados en nuestros derechos. No pedimos nada fuera de la ley, sólo que se respete nuestra fuente de trabajo", sostuvo Bertolone.

En ese marco, describió un escenario económico complejo. "Hoy no se trabaja como antes. El día que perdés es un día en contra y cuesta recuperarlo", explicó, y agregó que la mayoría de los trabajadores enfrenta dificultades para sostenerse.

Uno de los ejes del reclamo es el cumplimiento de la Ordenanza N°3089/2000, que regula la actividad y establece exigencias como carnet profesional, carnet sanitario, apto psicofísico y seguros. "Pedimos que quienes trabajen en aplicaciones cumplan con los mismos requisitos", subrayó.

También cuestionó la cantidad de vehículos. "Según el último censo tendría que haber 780 autos habilitados en la ciudad para que podamos trabajar todos, pero hay 1.235 licencias a las que hay que sumarle casi 9.000 autos truchos trabajando sin control", denunció.

Movilización

La movilización está prevista para las 9, con concentración en Ciudad Cultural. Desde allí, realizarán una caravana con bocinazos hacia algunas dependencias del municipio, a las que consideran responsable de la regulación.

De esta manera, el clima del día no será festivo. "Cero festejos, no hay plata", resumió. Solo repartirán chocolate caliente en el Paseo de los Taxistas de calle Dorrego, antes de la marcha.

Mientras tanto, el sector sigue a la espera de una aplicación municipal prometida, sin novedades hasta el momento. En paralelo, muchos trabajan en plataformas como Uber o Didi, aunque remarcan que los viajes tomados en la calle siguen siendo clave.

"Estamos desgastados, cansados y tristes porque no se nos respeta como trabajadores", concluyó Bertolone.