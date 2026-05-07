Cuatro pueblos buscan el título Best Tourism Villages

Jujuy vuelve a meterse en la pelea global. Cuatro de sus pueblos: Huacalera, El Fuerte, San Antonio y San Francisco de Alfarcito, presentaron su candidatura a los Best Tourism Villages 2026, el reconocimiento de ONU Turismo a los mejores destinos rurales del mundo. El año pasado, Maimará se llevó ese título.

El programa premia a localidades de menos de 15.000 habitantes que preservan su identidad cultural, cuidan su entorno natural y construyen turismo desde adentro, desde la comunidad. No gana el destino más famoso ni el más visitado, sino es más auténtico.

Los cuatro candidatos jujeños cubren un arco de paisajes que pocas provincias argentinas pueden ofrecer: desde la paleta ocre de la Quebrada de Humahuaca hasta la exuberancia verde de las Yungas. Cada uno, a su manera, es un argumento.

Los antecedentes

Si alguno de los cuatro pueblos llega a ganar, Jujuy acumularía tres reconocimientos en la historia del programa. Maimará lo obtuvo en 2025 y Caspalá había sido reconocida en la primera edición, en 2021. Ninguna otra provincia argentina tiene ese historial. El contexto también acompaña: esta convocatoria cerró con un récord histórico de postulaciones en el país. Cincuenta y cinco pueblos de 20 provincias levantaron la mano, la cifra más alta desde que el programa existe. De ese grupo, la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación elegirá a los ocho que representarán a Argentina ante el jurado internacional. Los ganadores mundiales se conocerán en el tercer trimestre de 2026.