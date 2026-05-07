En seis años se financiaron 387 iniciativas de la zona

Con un video institucional presentaron ene el encuentro entre el Gobierno provincial y SSR Mining una síntesis del trabajo que desarrollaron junto a 17 comunidades originarias y tres comisiones municipales de Rinconada y Susques, a través de programas financiados con el Fondo de Desarrollo Económico Social (Fedes). El material repasó algunos avances logrados en empleo, producción, turismo, fortalecimiento comunitario y formación de jóvenes, además reflejó los desafíos que persisten en la construcción de consensos en la Puna

Se destacó que el proceso comenzó en un territorio atravesado por tensiones y distintas visiones sobre el desarrollo. "Construir confianza para garantizar la viabilidad operativa de la minería, cumplir con las exigencias estatales y los estándares ambientales de la actividad, resultan retos indispensables", señalaron durante la presentación.

FRANCISCO SARAVIA DE SSR MINING

Recordaron que en 2019 se conformaron las mesas jurisdiccionales como espacios permanentes de diálogo entre empresa, Estado y comunidades. "Desde entonces llevamos más de 27 encuentros donde la información, la consulta y las decisiones se trabajan con respeto por la interculturalidad", explicaron. A partir de ese proceso surgieron acuerdos vinculados al empleo y al fortalecimiento de proveedores locales construidos junto a las propias comunidades.

Actualmente, el 50% de los trabajadores de la empresa son locales y existen 39 proveedores comunitarios activos vinculados a la actividad minera. El video recordó además que en 2018 se creó el Fedes con una donación de 2.300.000 dólares y un esquema de gobernanza compartida entre comunidades originarias, Estado, empresa y comisiones municipales, destinado principalmente a microcréditos productivos.

En seis años se financiaron 387 iniciativas mediante 13 convocatorias. Varias de esas experiencias fueron relatadas por los propios beneficiarios. "Cuando ya estaba habilitado, compramos 700 botellas en el sector. Con eso fue la primera vez que hice", contó Delia Trejo al referirse a uno de los emprendimientos impulsados con financiamiento del fondo.

También Florinda Mamaní destacó el crecimiento de los hospedajes comunitarios vinculados al turismo rural. "Compramos esas cosas para todos los años porque son cinco estaciones todas con baño privado, generalmente son gente que nos visitan, extranjeros", dijo.

Otro de los ejes fue el fortalecimiento del liderazgo comunitario ya que en 2022 comenzó un programa de formación intercultural construido con contenidos propuestos por las propias comunidades y avalados por sus asambleas. Más de 60 participantes fortalecieron capacidades para definir prioridades sociales y avanzar en planes de vida comunitarios.

A partir de esos procesos surgieron iniciativas vinculadas al desarrollo de la fibra de llama, el turismo rural andino y la recuperación de cultivos tradicionales. En el caso del programa de camélidos, actualmente participan 51 productores organizados en una empresa social y se aplicaron más de 15 mil dosis sanitarias preventivas para mejorar las tropas de la región. "Ahora están más mejor la tropa. Antes estaban un poco atrasadas, pero ahora con el tema de las vacunas están guapas. Este año quiero seguir esquilando y seguir con el proyecto", sostuvo Alicia Martínez.

AUTORIDADES | MINISTRO JOSÉ GÓMEZ, EDGARDO VOLPI DE SSR MINING Y FÉLIX PÉREZ.

La mejora en la comercialización de la fibra también fue destacada por las productoras. "Nosotros antes sabíamos si se golpeó y qué va porque no valía nada. Entonces el año pasado ya pagó 1.000 pesos", dijo Guadalberta Llampa al referirse al incremento del valor de la lana procesada con certificación y trazabilidad puneña.

Por su parte, Salma Caiconte señaló que el desafío actual es consolidar la comercialización del producto. "Lo que tenemos en mente ahora es conseguir el nombre para la marca del hilo, el logo y seguir con la venta", afirmó.

También se reflejó avances en la producción de papines y papas andinas, actividad que actualmente supera los 5 mil kilos anuales pese a las condiciones climáticas extremas de la región. "Los próximos desafíos son mejorar, hacer planta certificada y mejorar las técnicas para sembrar y vender un producto bien", explicó Sandra Gaspar.

En paralelo, el turismo rural comenzó a consolidarse como una alternativa económica en una subregión históricamente minera. Los hospedajes comunitarios que inicialmente alojaban trabajadores mineros fueron fortaleciendo sus servicios y desde 2023 el programa Turismo Rural Aborigen de Altura comenzó a institucionalizarse junto al Estado provincial y las comisiones municipales. Actualmente más de 30 integrantes de comunidades se forman como guías locales anfitriones.

Además, se impulsan programas de becas universitarias, terminalidad educativa, validación de oficios y formación de jóvenes profesionales. En 2025 se avanzó también con la creación de comités de desarrollo comunitario destinados a ordenar el financiamiento y priorizar proyectos definidos por cada comunidad.

"El diálogo continuo y genuino demuestra que es posible convivir con paz social", concluyó el video institucional, ratificando el compromiso de construir "un legado que trascienda la vida de la mina" a través de una tarea articulada entre empresa, Estado y comunidades.