Invitan a rezar el Vía Lucis en barrio Mariano Moreno

"Caminemos con la luz por un deseo de paz junto a Jesús resucitado" es el lema con el que esta noche la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del barrio Mariano Moreno realizará el rezo del Vía Lucis.

Iniciará a las 20.30 al término de la santa misa desde el atrio del templo ubicado en Colombia 316. Y el recorrido será desde avenida Perú hasta calle Colón y continuará por Esperanza Ibáñez de Yécora hasta retornar al atrio parroquial.

Solicitaron a los fieles acercarse con velas o antorchas para acompañar el rezo del Vía Lucis que es el camino de la luz.

Explicaron que el Vía Lucis "son las 14 estaciones de la Resurrección. Si el Vía Crucis recorre la Pasión, el Vía Lucis celebra que Cristo está vivo. Perfecto para Pascua a Pentecostés y para cerrar tu unidad de San Agustín con "corazón inquieto que lleva a la paz".

El 17 se celebrará la Ascensión de Jesús y el 24 Pentecostés.

Bodas de Plata

La comunidad a cargo de la congregación de los Canónigos Regulares de Letrán también estuvo de festejo el martes 5 por el 25º aniversario de la Escuela de Catequesis "Pedro Anduaga Celaya". Participaron de la misa de acción de gracias alumnos, egresados y fieles en general.

Reciben donaciones para el Seminario Mayor

Hasta el domingo, de 18 a 21, la parroquia San Pedro de Río Negro -en San Pedro de Jujuy- está recibiendo donaciones para el Seminario Mayor “Pedro Ortiz de Zárate”. Dentro de la colecta diocesana que se concretó el fin de semana pasado, también se puede colaborar con alimentos no perecederos, elementos de higiene personal, de limpieza y desinfección y artículos de librería.