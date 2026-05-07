Destacaron el impacto del fondo Fedes en la Puna

Con una fuerte defensa del trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y el sector privado, el Gobierno de Jujuy y la empresa SSR Mining presentaron ayer avances de distintas proyectos de desarrollo comunitario y productivo impulsadas en comunidades puneña a través del Fondo de Desarrollo Económico Social (Fedes), creado en 2018 con un aporte de 2,3 millones de dólares destinados principalmente a microcréditos y fortalecimiento territorial.

El acto se hizo en el Cabildo y estuvo encabezado por el gobernador Carlos Sadir y reunió a funcionarios provinciales, representantes de comunidades, referentes mineros y directivos de la empresa que opera el proyecto Pirquitas.

Allí se expusieron experiencias vinculadas al fortalecimiento de proveedores locales, desarrollo productivo comunitario, infraestructura social, liderazgo comunitario, turismo de altura, agregado de valor a productos de camélidos y cultivos andinos.

El primer expositor fue el secretario de Coordinación de Agencias de Desarrollo de la provincia, Félix Pérez, quien realizó un repaso del trabajo desarrollado desde la creación del Fedes y remarcó el impacto que tuvo en las comunidades de Rinconada y Pirquitas. "Gracias a Dios en el año 2018, con la situación tan difícil logramos acordar poder integrar todo un equipo entre el gobierno de la provincia, la empresa minera, las comunidades y los municipios", recordó.

El funcionario destacó especialmente el alcance territorial de las acciones impulsadas y aseguró que gran parte de los productores de la región hoy continúan desarrollando actividades económicas gracias a este acompañamiento. "Hoy ese equipo de trabajo lo ha devuelto en departamento Rinconada casi el 80% de las posibilidades de producción. De 429 productores registrados en el departamento Rinconada, que lo integra Pirquitas y Rinconada, 387 beneficiarios hoy están en el campo", detalló.

Sostuvo que lo fondos se destinados a emprendimientos vinculados a artesanías, turismo rural, mejoras habitacionales, cercos perimetrales y compra de ganado camélido, bovino y caprino. También incluyeron apoyo a la minería artesanal y a actividades sociales de las comunidades.

GOBERNADOR SADIR

"Se hizo una carta acuerdo por 2.300.000 dólares destinado, el 90% para los créditos de la producción y un 10% destinado a la acción social, de la festividad de cada comunidad y del pago de los técnicos", dijo.

Precisó que el Fedes alcanza a 10 comunidades de Rinconada y seis de Pirquitas y afirmó que aún quedan fondos disponibles para continuar fortaleciendo proyectos productivos.

En tanto, el gobernador Carlos Sadir destacó el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y la empresa minera y sostuvo que las acciones representan "una muestra clara" de lo que significa la minería sustentable en la provincia. Tras la proyección del video institucional, valoró especialmente la participación de las comunidades en los distintos proyectos productivos y sociales impulsados en la región.

"A lo largo de estos seis o siete años de trabajo intenso la participación viene siendo muy importante, no solo en el trabajo directo en la mina, sino también como proveedores y prestadores de servicios", dijo.

También puso en valor el impacto del Fondo Fedes y el trabajo conjunto desarrollado entre comunidades, Gobierno y empresa. Además, destacó el crecimiento de actividades complementarias como el turismo, la producción y los distintos emprendimientos comunitarios expuestos durante la presentación.

Desde Toronto

Desde Toronto, Canadá, la directora corporativa de Sostenibilidad de SSR Mining, Bernarda Elizalde, participó de manera virtual de la presentación y destacó el trabajo sostenido que la empresa viene desarrollando junto a las comunidades y el Gobierno provincial en la Puna jujeña.

"Los programas presentados en el video y lo mencionado por Edgardo son el fruto del esfuerzo que ha tomado tiempo y dedicación para alcanzar no solo lo que en la industria conocemos como la licencia social para operar, sino también la oportunidad de contribuir a la economía local", expresó Elizalde al iniciar su mensaje. En ese sentido, planteó que las acciones impulsadas se desarrollan con "un enfoque de territorialidad, de sostenibilidad y participativo", aspectos que consideró centrales dentro del modelo de trabajo que impulsa la compañía.

Sostuvo además que los avances logrados en estos años no hubieran sido posibles sin una construcción conjunta entre distintos actores del territorio. "Lo que hemos logrado y lo que aún aspiramos a alcanzar no habría sido posible sin un verdadero proceso colaborativo, uno que integra la empresa, las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno", dijo.

Elizalde destacó también la importancia del diálogo permanente y de la confianza construida con las comunidades para sostener procesos de desarrollo a largo plazo. Además, ratificó el compromiso de la empresa de continuar profundizando políticas de desarrollo sustentable y generación de valor en el territorio. "Nuestro objetivo no solamente es cumplir con las expectativas regulatorias, sino superarlas. Deseamos generar un valor a largo plazo para todos los actores involucrados", aseguró.

Participaron también el Ministro de minería José Gómez, el presidente de Jemse, Ezequiel Lello Ivacevich, autoridades de la empresa SSR Mining Puna, de la Cámara Minera de Jujuy, secretarios, directores, funcionarios, legisladores y referentes de comunidades.