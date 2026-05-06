Jujuy postula a cuatro localidades para los Best Tourism Villages

La provincia oficializó la postulación de cuatro de sus pueblos para competir en la edición 2026 de los Best Tourism Villages, el prestigioso programa impulsado por ONU Turismo que distingue a destinos rurales comprometidos con la preservación cultural, el desarrollo sostenible y la protección del patrimonio natural.

Luego de que Maimará obtuviera el galardón en 2025, Jujuy intenta revalidar su reconocimiento con las candidaturas de Huacalera, El Fuerte, San Antonio y San Francisco de Alfarcito, localidades que se destacan por su autenticidad y su fuerte vínculo con las raíces locales.

La convocatoria nacional cerró con un récord de 56 localidades postuladas desde 19 provincias, la cifra más alta desde la creación del programa en 2021. Para alcanzar la distinción máxima, los pueblos deben demostrar iniciativas innovadoras en servicios turísticos, desarrollo económico local impulsado por el turismo y protección del patrimonio material e inmaterial.

Desde la Quebrada hasta las Yungas, Jujuy busca visibilizar paisajes únicos y promover un modelo de crecimiento que respete el entorno y valore el trabajo de sus habitantes rurales.

Los precandidatos argentinos para 2026 (por provincia):