Nuevo aumento del gas envasado en Jujuy

Este miércoles entró en vigencia un nuevo aumento en el precio del gas envasado en Jujuy, el segundo en las últimas dos semanas. La suba, del 4,16%, impacta de lleno en las distribuidoras de garrafas y, por ende, en el bolsillo de los consumidores.

En la capital jujeña, una garrafa de 10 kilos se consigue por $25.000, de acuerdo con el valor de referencia tomado de una distribuidora ubicada sobre la colectora de la Ruta Nacional 9, a la altura del barrio Cuyaya.

Sin embargo, el precio no es homogéneo en toda la provincia. En otras zonas de la capital o en el interior de Jujuy, el mismo producto puede encontrarse a valores significativamente más elevados, que oscilan entre $29.000 y $30.000.

Con este nuevo ajuste, las familias jujeñas sufren un nuevo golpe al bolsillo en un servicio esencial, en medio de un contexto inflacionario que no da tregua.