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Nuevo aumento del gas envasado en Jujuy

Es el segundo ajuste en menos de quince días. El incremento del 4,16% ya se refleja en las distribuidoras, aunque en algunos puntos de la provincia el precio supera los $30.000.

Miércoles, 06 de mayo de 2026 09:45

Este miércoles entró en vigencia un nuevo aumento en el precio del gas envasado en Jujuy, el segundo en las últimas dos semanas. La suba, del 4,16%, impacta de lleno en las distribuidoras de garrafas y, por ende, en el bolsillo de los consumidores.

En la capital jujeña, una garrafa de 10 kilos se consigue por $25.000, de acuerdo con el valor de referencia tomado de una distribuidora ubicada sobre la colectora de la Ruta Nacional 9, a la altura del barrio Cuyaya.

Sin embargo, el precio no es homogéneo en toda la provincia. En otras zonas de la capital o en el interior de Jujuy, el mismo producto puede encontrarse a valores significativamente más elevados, que oscilan entre $29.000 y $30.000.

Con este nuevo ajuste, las familias jujeñas sufren un nuevo golpe al bolsillo en un servicio esencial, en medio de un contexto inflacionario que no da tregua.

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