Alumnos de Abra Pampa realizaron la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional

En la mañana de ayer martes, 5 de mayo, el patio de la Escuela Normal Nivel Secundario “Juan Bautista Cabral” fue escenario del acto de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional. La ceremonia se llevó a cabo bajo los lineamientos de la Ley Nacional Nº 27.505, que establece esta actividad el primer día hábil posterior al 1° de mayo, y la Ley Provincial Nº 6287, mediante la cual Jujuy adhiere a la normativa e instituye también la promesa a la Constitución Provincial.

La jornada inició con el ingreso de las banderas de ceremonia, Nacional y Provincial, y el acompañamiento de la Banda de Música de Abra Pampa, dependiente del Ministerio de Seguridad. Los alumnos de tercer año, protagonistas de la jornada, se ubicaron en el sector central del establecimiento para dar comienzo al rito cívico.

La directora de la institución, María del Valle Garay, fue la encargada de tomar el juramento a los estudiantes expresando: “¿Prometen respetar, defender y hacer cumplir los principios de nuestra Constitución; comprometerse con la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad; trabajar por una sociedad democrática e inclusiva, respetuosa de los derechos humanos; y asumir el compromiso de ser ciudadanos activos, solidarios y responsables en la vida democrática de nuestro país?”.

Ante el requerimiento, los jóvenes respondieron de manera unánime con la fórmula “Sí, prometo”, tras lo cual cada uno recibió un diploma recordatorio y un ejemplar de la Carta Magna.

El evento contó con la presencia de padres y familiares, quienes acompañaron a los estudiantes en este paso fundamental de su formación. Según destacaron desde la institución, el acto fue el cierre de una serie de jornadas previas de aprendizaje y reflexión sobre el texto constitucional.

La iniciativa busca promover la educación cívica y la conciencia democrática, reafirmando la importancia del marco legal que garantiza los derechos y deberes de todos los ciudadanos para la construcción de una sociedad más justa y participativa.