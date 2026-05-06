Abra Pampa conmemoró el Día del Bombero Voluntario

En una ceremonia realizada ayer, 5 de mayo, durante la mañana en la plaza central de Abra Pampa, se llevó a cabo el acto oficial por el Día del Bombero Voluntario. El evento, que constituye una de las fechas más significativas del calendario civil de la ciudad, reunió a autoridades locales, delegaciones de distintos cuarteles de la provincia, instituciones educativas y vecinos.

El acto contó con la participación de miembros del Concejo Deliberante; el presidente de la Federación de Bomberos, Jorge Muñoz; y el presidente del cuartel de Bomberos Voluntarios de Abra Pampa, Omar Vilca.

Asimismo, acompañaron la jornada representantes de los cuarteles de Humahuaca, Tilcara, Alto Comedero y Perico. También estuvo presente la doctora Cristina Guzmán, presidenta del MPJ, junto a directivos y cuerpos de abanderados de escuelas primarias y secundarias de la zona.

La parte protocolar estuvo acompañada por la Banda de Música de la Municipalidad de Abra Pampa, dependiente del Ministerio de Seguridad, que interpretó el Himno Nacional Argentino y el Himno al Éxodo Jujeño.

Durante su discurso, Omar Vilca resaltó la trayectoria de la institución local en su octavo aniversario y expresó: “Es un día especial porque cumplimos ocho años al servicio de la comunidad y de toda la región de la Puna. Destaco al cuerpo activo que cumple guardias de 24 horas sin remuneración, movidos únicamente por la vocación. Es un orgullo ver a la camada 2025 recibir sus diplomas tras un año de intensa capacitación”.

Por su parte, Jorge Muñoz felicitó al cuartel anfitrión recordando los inicios de la institución y valorando el crecimiento alcanzado desde su fundación.

Jura y bautismo de los nuevos bomberos

Uno de los momentos culminantes fue la jura de los nuevos bomberos voluntarios de la camada 2025. El jefe de Bomberos de Humahuaca tomó el juramento de rigor, donde los aspirantes se comprometieron formalmente a respetar los reglamentos de la institución y a actuar con una conducta intachable al servicio del prójimo.

La celebración incluyó la entrega de diplomas y un espacio cultural con la participación del poeta Daniel Aparicio. Como cierre simbólico de la jornada, los flamantes integrantes del cuerpo activo recibieron el tradicional bautismo de agua, marcando el inicio formal de sus funciones como servidores públicos en la región.