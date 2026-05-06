Miércoles: marcada amplitud térmica y cielo despejado

La ciudad de San Salvador de Jujuy amaneció este miércoles con condiciones meteorológicas estables y un cielo predominantemente despejado. Durante las primeras horas de la mañana, los registros marcaron una temperatura mínima de 10°C, acompañada de una humedad relativa del 96% y vientos leves provenientes del sector norte. Esta combinación generó un inicio de jornada fresco, propio de la transición estacional, aunque con una visibilidad óptima de 10 km.

Con el transcurso de las horas, se espera un ascenso sostenido de la temperatura debido a la baja nubosidad y la incidencia directa del sol. Hacia el mediodía, el termómetro superará los 20°C, mientras que por la tarde se alcanzará la máxima prevista de 27°C. El Servicio Meteorológico Nacional ha ratificado la ausencia de precipitaciones para todo el distrito, consolidando un panorama de buen tiempo que permitirá el desarrollo de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

Hacia el final del día, el cielo presentará algunos intervalos de nubosidad parcial. Se prevé que la temperatura descienda gradualmente hasta los 15°C durante la noche, momento en el cual podría registrarse la formación de neblina aislada en las zonas bajas de la ciudad. A pesar de las alertas emitidas para otras regiones del país por fenómenos de ciclogénesis, la capital jujeña se mantendrá bajo la influencia de una masa de aire estable durante el resto de la jornada.