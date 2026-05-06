“La minería en Jujuy ya es una realidad productiva, el desafío es consolidar su desarrollo en el territorio”

Con cerca del 80% de las exportaciones provinciales y miles de empleos vinculados, el sector minero atraviesa una etapa de consolidación. Desde la Cámara Minera de Jujuy señalan que el eje está puesto en formación, proveedores y sostenibilidad con anclaje territorial.

En el marco del Día de la Minería, ¿qué significado tiene hoy esta actividad para el desarrollo económico y social de Jujuy?

Hoy la minería es el principal sector exportador de la provincia. En 2025 explicó alrededor del 80% de las exportaciones de Jujuy, lo que refleja con claridad su peso en la estructura productiva. Pero más allá de ese dato, lo importante es entender que se trata de una actividad en marcha: con producción, con empleo y con una red de proveedores que viene creciendo. El desafío ahora es avanzar en una mayor integración local de ese desarrollo.

¿Cómo está trabajando hoy el sector minero en Jujuy en términos de estándares ambientales, monitoreo y relación con las comunidades?

Hoy la actividad minera opera bajo estándares mucho más exigentes que hace algunos años, tanto en materia ambiental como en control y seguimiento. Los proyectos trabajan con sistemas de monitoreo permanente, auditorías, cumplimiento normativo estricto y participación de organismos de control provinciales. Pero además hay un cambio importante en la forma de trabajar en el territorio: cada vez más, la actividad se desarrolla con instancias de diálogo, seguimiento y vinculación con las comunidades cercanas.

La sostenibilidad no es solo una cuestión técnica. Es también una forma de gestionar la actividad, con presencia en el territorio, con transparencia y con responsabilidad.

¿Cuáles son hoy los principales desafíos del sector para seguir generando empleo genuino y oportunidades para las comunidades locales?

DÍA DE LA MINERÍA| EL SECTOR ATRAVIESA UNA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN.

El principal desafío es transformar una base productiva que ya existe en más oportunidades concretas para la provincia. Hoy la minería genera alrededor de 3.000 empleos directos y más de 6.000 indirectos en Jujuy, a través de toda su cadena de valor. La industria minera es una actividad de largo plazo, donde las etapas de los proyectos definen cuándo y cómo se generan nuevas oportunidades. Por eso, el foco está puesto en tres ejes muy claros: formación, desarrollo de proveedores y fortalecimiento de capacidades locales.

¿Qué rol están teniendo los proyectos en desarrollo y herramientas como el Rigi en la etapa que atraviesa la minería en Jujuy?

Jujuy ya cuenta con proyectos en producción y con otros en distintas etapas de desarrollo que permiten pensar en una continuidad de la actividad en el tiempo. En ese contexto, instrumentos como el Rigi pueden ayudar a generar condiciones para nuevas inversiones y para ampliar la escala productiva. Más allá de eso, el punto central es otro: cómo se prepara la provincia para acompañar ese crecimiento. Y ahí vuelven a aparecer los mismos ejes: formación, proveedores competitivos e infraestructura que permita sostener esa expansión.

¿Qué compromiso están asumiendo las empresas en materia de empleo local y desarrollo de proveedores jujeños?

Hoy Jujuy cuenta con más de 200 proveedores vinculados a la actividad, muchos de ellos con base en la propia provincia y en comunidades cercanas a los proyectos. El trabajo que se viene haciendo apunta a fortalecer esa red, mejorar su competitividad y ampliar su participación en la cadena de valor.

Ese es un punto clave: no solo generar actividad, sino lograr que cada vez más de ese desarrollo quede en la provincia y mejore la competitividad de las empresas jujeñas y comunitarias. Desde allí, que se generen oportunidades de transformarse en proveedores de bienes y servicios regionales.

En una fecha tan significativa, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a la sociedad jujeña sobre el presente y el futuro de la actividad?

Que la industria minera en Jujuy es parte del presente productivo de la provincia y que tiene potencial para seguir creciendo. Pero ya debemos tener la madurez suficiente como provincia minera para entender que ese crecimiento no es automático. Requiere tiempo, inversión y, sobre todo, trabajo conjunto. Por eso, el camino es seguir fortaleciendo lo que ya existe: formación, más capacidades locales y proveedores cada vez más preparados, que puedan acompañar tanto los proyectos en la provincia como las oportunidades que se generan en la región.

Ese es el proceso que permite que el desarrollo sea sostenido y tenga impacto real en el territorio.