Detienen a una mujer que salió de Jujuy con cocaína

El pasado domingo, personal del Grupo Burruyacú" dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán” se encontraba realizando tareas de patrullaje sobre la Ruta Nacional Nº34, en el kilómetro 896, en la localidad tucumana de 7 de Abril cuando procedieron a realizar un control sobre un transporte público de pasajeros.

Los gendarmes con el apoyo del escáner portátil procedieron a realizar los controles físicos y documentológicos sobre los pasajeros y sus pertenencias.

Inmediatamente, los uniformados advirtieron que en una de las valijas había imágenes compatibles con sustancia oculta, que le pertenecía a una pasajera de nacionalidad boliviana.

Ante este hecho, los funcionarios profundizaron la requisa sobre la maleta, hallando en un doble fondo dos paquetes envueltos en nylon color negro y aluminio, en cuyo interior contenía sustancia blanca polvorienta.

Personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses de Tucumán realizó la prueba de orientación de campo Narcotest, el cual arrojó positivo para cocaína, con un peso de 2 kilos 27 gramos.

Finalmente, el magistrado interviniente dispuso la aprensión de la ciudadana mayor de edad y el secuestro de los elementos de interés para la causa.