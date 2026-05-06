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Gendarmería Nacional

Jujuy: Expulsan a cinco ciudadanos chinos con documentación irregular

Fueron descubiertos cuando viajaban en dos vehículos hacia la ciudad de Perico.

Miércoles, 06 de mayo de 2026 18:40

En horas de la noche de ayer, en el Paraje Chalicán ubicado sobre la Ruta Nacional N° 34, los efectivos del Escuadrón 60 “San Pedro” controlaron dos vehículos que funcionaban como “Remís" y que circulaban hacia la ciudad de Perico.

De la verificación de la documentación de los pasajeros a bordo, los funcionarios identificaron a cinco ciudadanos chinos mayores de edad y descubrieron que los mismos llevaban Documentos Nacional de Identidad (DNI) de ciudadanos argentinos. Además, los gendarmes detectaron que los pasaportes no tenían los sellos migratorios que certifiquen el legal ingreso al territorio nacional.

Informado sobre el hecho, la Unidad Fiscal Federal de Jujuy orientó el labrado de las actuaciones y que se tomará contacto con la Dirección Nacional de Migraciones, para realizar hoy la expulsión de los ciudadanos chinos del país.

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