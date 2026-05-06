Palpalá: Modifican el recorrido del transporte público en barrio Santa Bárbara por obras viales

En el marco del plan de mejoras de infraestructura que lleva adelante la Municipalidad de Palpalá, la Dirección de Tránsito y Transporte anunció una reconfiguración temporal en el sentido de circulación y en el itinerario de las unidades de transporte público de pasajeros en el barrio Santa Bárbara. La medida obedece al inicio de tareas de reparación y pavimentación sobre la estratégica Avenida Mina 9 de Octubre.

Gustavo Alarcón, titular del área de Tránsito, precisó que estos cambios son fundamentales para garantizar tanto el avance de las máquinas como la seguridad de los vecinos que transitan diariamente por el sector.

Esquema de circulación y desvíos

De acuerdo al mapa oficial de contingencia presentado por las autoridades municipales, el esquema de tránsito se divide de la siguiente manera:

Circulación de Colectivos: Las unidades de transporte público realizarán su trayecto de descenso a través de la calle Mina Pumahuasi (señalizada en verde), que servirá como vía de alivio principal mientras duren las obras.

Sentido Único: La Avenida Mina 9 de Octubre (señalizada en naranja) queda habilitada como calle de una sola mano en el tramo afectado por las obras, prohibiéndose el doble sentido habitual para facilitar el movimiento de operarios y materiales.

Vías de Doble Mano: Se mantienen con circulación en ambos sentidos las arterias periféricas: Puesto Viejo, Avenida Libertad y Mina Casualidad, las cuales funcionarán como conectores para rodear el área intervenida.

Recomendaciones a la comunidad

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte se hizo especial énfasis en el pedido de colaboración a los conductores particulares. Se solicita:

Reducir la velocidad de manera considerable al aproximarse al cuadrante de obras. Respetar estrictamente la señalización transitoria colocada en las esquinas de acceso. Planificar con antelación las salidas, dado que el cambio de recorrido del colectivo podría generar leves variaciones en los tiempos de llegada a las paradas.

"Solicitamos a los vecinos transitar con precaución y paciencia. Estas obras representan una mejora definitiva para la calidad de vida de todos los habitantes de Santa Bárbara", señalaron desde el municipio. Si bien no se ha confirmado la fecha exacta de finalización, se prevé que el dispositivo de tránsito se mantenga activo hasta que las condiciones de la calzada permitan restablecer el flujo normal.