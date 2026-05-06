Sadir destacó la minería sustentable como motor del desarrollo regional en Jujuy

En un acto realizado esta mañana en instalaciones del Cabildo de Jujuy y en el marco de la presentación de la política de responsabilidad social empresarial en territorios mineros y desarrollo regional, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, destacó los avances de la minería sustentable en la provincia y el acompañamiento de las comunidades locales.

“Gracias a las comunidades que nos están acompañando, gracias a mi Mina Pirquita por lo que están haciendo”, expresó Sadir, quien además agradeció al ministro de Producción. El mandatario aseguró que ver el video institucional mostrado durante el evento “es un gusto, porque viene haciendo realidad algo que siempre hablamos: la minería sustentable que siempre pregonamos. Esta es una muestra clara de lo que es la minería sustentable en el terreno”.

Sadir remarcó la participación activa de las comunidades en la vida de la zona minera. “A lo largo de 6 o 7 años tienen participación directa no solo en el trabajo en la mina, sino como proveedores y servicios”, subrayó. En ese sentido, ponderó el desarrollo productivo y turístico que se observa en la región: “Ver el desarrollo que se viene haciendo en la actividad productiva y en la tarea del turismo es un gusto y nos llena de orgullo”.

El gobernador vinculó estos logros al trabajo articulado entre el Estado, las empresas y los pobladores. “Saber que gracias a este trabajo conjunto hay un desarrollo importante en toda esta zona de la Puna, sobre todo pensando en nuestra gente, genera una cuestión de confianza en las comunidades en lo que hace la empresa y en lo que hacemos como gobierno”, afirmó.

Finalmente, Sadir destacó el rol del Estado como ente de control con participación comunitaria. “Esta participación del gobierno como una manera de controlar la actividad minera con la participación de las comunidades, pero sobre todo pensando en que hay un gran desarrollo en esa zona y que esta minería sustentable de la que hablamos nos permite desarrollar la actividad de toda la zona, no solo la minera”, concluyó.

La presentación marcó un nuevo paso en la estrategia jujeña para conciliar la explotación minera con el cuidado ambiental y la inclusión social, en una de las regiones con mayor potencial geológico del país.